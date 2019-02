Patricio Prom.



Mi admiración por la poesía de Joan Manuel Serrat es inevitable, por su delicadeza y profundidad. Como me pasa con otros, hay metáforas que me resultan difíciles de desentrañar, hasta que alguna circunstancia fortuita me pone en claro lo que quiso decir el poeta. Por ejemplo, en su monumental "Lucía", quien fuera, como dice, "la más bella historia de amor, que tuve y que tendré", en la parte final de la canción, envuelto en una dolorosa, y a la vez apacible nostalgia, confiesa que "los recuerdos son, cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad. Y tu sombra aún, se mete en mi cama, en la oscuridad, entre mi almohada y mi soledad". ¡Cuánta belleza para expresar el vacío de un amor perdido! Dicho esto, vamos a mi problema o duda: ¿Qué quiso decir con que el "olvido solo se llevó la mitad"? Adivino que algún, o varios lectores, juzgará trivial mi duda, porque ¿cómo no se da cuenta de lo que quiere decir? Pues, lo confieso, no acierto con el mensaje de Serrat. ¿La mitad de qué? Es probable, que de los recuerdos. Pero ¿se pueden seccionar los recuerdos por la mitad y mandar los otros al olvido? Lo considero difícil, pero habrá personas que pueden hacerlo, expresión plena de su libre voluntad. "Sólo me quedo con lo lindo", dirán. Puede ser. Y sin más hacerme "la croqueta" con estas cavilaciones, la canto cuando me dejan y listo. Queda bonita y el final, con su amada cuya "sombra se mete en mi cama", se arma una imagen tan contundente y poderosa, que todo atisbo de duda, si es que hay, se disipa entre mis amigos. Y, finalmente,uno "ve" como "se mete en mi cama" tanta hermosura imaginada. Pero vino a mí el caso fortuito que lo aclara todo. Creo. De la mano del escritor rosarino, hasta hace unos días desconocido para mí, Patricio Prom (foto), quien acaba de ganar el importante premio "Alfaguara de Novela", en Madrid, con su novela "Mañana tendremos otros nombres". Dijo de él Jorge Fernández Díaz, integrante del jurado, algo así como "es una novela de enigma, porque hay un cadáver que es el amor. Es una ruptura amorosa, y ese muerto habla. Lo que dice es impresionante". Y el jefe del jurado, el español Juan José Millás, dijo que "tengo la impresión que hemos premiado una novela excelente, que quizás el tiempo convierta en una obra maestra". Tanto elogio despertó en mí la curiosidad y, por suerte, transcribieron un fragmento de la novela, con el propósito que el lector sepa cómo escribe Prom. Y ahí fue que encontré esta perlita, donde el protagonista, solo y con dos días sin poder dormir, ha resuelto cortar una de por medio, las hojas de los libros que ella, al irse, dejó. "El procedimiento de arrancar una de cada dos hojas, a él le parecía que era la forma más apropiada de repartir los bienes. Si pudiera -pensaba- cortaría también por la mitad la cama, la mesa, cada una de las sillas, las estanterías, las lámparas, los vasos, los platos, el fregadero, las plantas. Debía haber una forma de separar también los recuerdos, de modo que, de todo lo que habían hecho juntos y les había sucedido, él se quedara con la mitad, para que le fuese más liviana la carga". Y siguió cortando las hojas "víctima de un dolor tan profundamente paralizante, que no le permitió siquiera seguir llorando". Tuvo que ser un escritor, con mucho de poesía, quien acudiera a mí para resolver la ignorancia, sobre lo que Serrat quiso transmitir en su amada "Lucía".





Orlando Navarro Periodista