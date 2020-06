Señor director:



En este mundo frenado por la pandemia, se suma un tema más: el "confrontar todo". ¿Estar encerrados o salir a trabajar, la salud o el trabajo, te mueres por el virus o de hambre? La historia nos demuestra, en especial en Buenos Aires, que la pasamos "confrontando" y no enfrentando y solucionando. A nivel mundial como nacional vemos el descontento hacia políticos y espacios partidarios, funcionarios, empleados públicos, sindicatos. ¿El por qué? El comportamiento abusador, deshonesto en estas organizaciones lo ha provocado, haciendo tambalear las instituciones tradicionales. El cambio debe producirse urgente. Y es el sector público quien debe reaccionar de manera eficiente. Allí se verá la capacidad de los gobernantes, del equipo con que se cuenta. Este es el punto álgido que ellos tienen (recordar la regla de Maquiavelo: saber elegir los secretarios...). Un mal equipo puede hacer fracasar toda la buena voluntad de un buen gobernante. Canalizar los enfoques, sugerencias, exigencias de los ciudadanos es urgente hacerlo. Facilitar la forma está en manos del ingenio y capacidad de los funcionarios. El sistema Representativo no funciona de manera normal. Los ciudadanos se molestan, pues las obligaciones y responsabilidad de la Administración Pública, deben cumplirse. Es un servicio que debe estar en funcionamiento de modo efectivo. El tema pandemia no puede afectar en este presente al cumplimiento de un deber esencial. Es simplemente una sugerencia a la institución Estatal en beneficio del ciudadano de nuestro país y provincia.



Beatriz Albaladejo

Licenciada en Ciencias

Políticas y Sociales