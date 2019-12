Puente de Albardón en el año 1948. Foto de José Mazuelos



A veces, cuando observamos una estructura, un paisaje o seres vivos por medio de una fotografía, podemos ver expresado el arte que supera lo cotidiano. Imágenes que se perpetúan en el tiempo y cuyos protagonistas pasan a ser tesoros del tiempo. Esas sensaciones son las que se puede sentir al ver una histórica estructura de hierro como es el denominado "Puente de Albardón", que une a este departamento con la Capital de los sanjuaninos, pasando primero por Chimbas. La belleza cuando el cemento, el hierro, junto a la naturaleza, y dentro de ella, el agua del Río San Juan, las nubes, el cerro, para limitar nuestra dimensión de espacio, y un sol casi oculto que dibuja siluetas, con caprichosas texturas en el cielo. Todo esos condimentos hacen un paisaje único y bello que se durmió en la foto, se perpetuó en el tiempo como un tesoro y que muestra un instante de antiguas épocas dentro de nuestro San Juan. En este marco también existen otros puentes. Los hay carreteros como ferroviarios, de diseño inglés como el de la foto, que están en distintos lugares de la provincia. Cada uno con su belleza y su paisaje, que en otro tiempo servían para unir pueblos y ahora son parte de nuestro patrimonio cultural e histórico. Algunos siguen en pie, aunque ya cumplieron su vida útil. Otros abandonados, solamente acompañados por el río San Juan que ya no transporta agua. Por ello el paisaje y su atractivo se modificó. El hombre no pensó que esos abandonados y viejos puentes fueron construidos por manos sanjuaninas que modelaron un estilo y una arquitectura al construirlos y que ya no están.



Fotografiados por José Mazuelos en distintos tiempo, cada uno con su estilo y personalidad, en San Juan y otras provincias, hacen a un patrimonio fotográfico que habla de la historia y la belleza de cada uno. Hay un dicho que expresa: "Todo depende con el cristal que se mire". Pero el cristal de la cámara fotográfica, hace que todos miremos lo mismo y descubramos la misma belleza del paisaje sanjuanino.





Por Leopoldo Mazuelos Corts DNI 5.543.390