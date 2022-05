Rusia continuó con su ofensiva en varios puntos del frente en el este de Ucrania y lanzó ataques aéreos y con misiles contra infraestructura en varias partes del país, y por lo menos seis civiles murieron en bombardeos, informó el Ejército ucraniano.



Crímenes de guerra

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, llegó ayer a Ucrania, donde visitó varios puntos de la región de Kiev, escenario de crímenes de guerra por parte de Rusia, en medio del proceso impulsado por su país para ingresar en la OTAN.



Scholz: "No se puede permitir que Putin gane la guerra y no lo hará"

El canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó que Europa no puede permitir que el presidente ruso, Vladímir Putin, gane la guerra y aseguró que eso no ocurrirá. Para el canciller alemán lo que está en juego es todo el sistema de cooperación internacional.



Soldados rusos se declaran culpables

Dos prisioneros de guerra rusos se declararon culpables de bombardear un objetivo civil en una cuidad del este de Ucrania, en el segundo juicio por crímenes de guerra desde el inicio de la invasión. Alexander Bobikin y Alexander Ivanov son los asesinos.



Oración por la paz

El papa Francisco encabezará el próximo martes 31 de mayo un rezo por la paz en Ucrania y el mundo con el que busca dar "una señal de esperanza", informó el Vaticano. El lugar será la basílica de Santa María la Mayor, en el centro de la capital italiana.