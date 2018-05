Hace unos días me llevé una grata sorpresa. Era ya la noche cuando llegué a la esquina de Pueyrredón y San Lorenzo, Santa Lucía. El semáforo estaba en rojo, pero debajo del mismo observé una señal vial que nunca ví en otro lugar de la provincia y que me gustó. Es un pequeño cartel luminoso con el nombre de la calle y con una flecha que indica el sentido del tránsito. Al comentar esto con otros vecinos, me dijeron que en varias calles los instalaron. De inmediato pensé que sería una buena posibilidad para que todos los municipios de la provincia colocarán este tipo de carteles para mayor seguridad en el tránsito nocturno. A la vez que al reflexionar, creo que ya es tiempo de renovar muchos señalizadores viales que están en mal estado. En algunos no se aprecian bien los nombres y numeraciones. Ojalá entendamos que San Juan tiene que crecer en todo sentido, comenzando por las pequeñas cosas, que son muy importantes para convivir en sociedad.