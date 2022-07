Me dirijo a la Sección Opinión, de DIARIO DE CUYO, con el fin de manifestar mi disconformidad con una acción que aunque parezca de carácter interno de un vecindario, trasciende al resto de la comunidad. Esto debido a la importancia que tienen los árboles en la vida de toda la comunidad sanjuanina. Si bien el problema se produjo en la parte interna de un consorcio ubicado en calle 9 de Julio entre Güemes y Caseros, creo que es conveniente plantear esta situación para evitar que se siga con este tipo de atropello que ha consistido en la poda mal hecha y fuera de época de una veintena de árboles de distintas especies que están en el interior del consorcio.



A los fines legales, la administración de este complejo habitacional puede estar autorizada a tomar las medidas que crea conveniente, siempre con el acuerdo de la mayoría de los vecinos. Sin embargo, en este caso, el hecho de que la mayoría de los habitantes no se haya dado cuenta del tremendo maltrato que se estaba haciendo, no quita que se ha cometido un error al podar los árboles en una manera que no corresponde.

A pesar de que el daño a este arbolado ya está hecho, sería conveniente un llamado de atención al administrador o responsable de esta poda para que no vuelva a repetirse nunca más. Creo que esta situación debe ser un llamado de atención para todos los frentistas de la provincia, ya que en muchos barrios también suelen observarse por estos días, árboles talados, mal podados y lastimados de una manera terrible. Esto, muestra que quienes hicieron este daño, no tienen idea de cómo hacer una poda y menos aún del cuidado que se debe tener con cualquier especie arbórea.



Tomás Quiroga

DNI 6.739.707