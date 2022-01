Señor director:

Esta carta la hacemos pública, ya que previamente se la enviamos al intendente de Rawson, Rubén García, y al Director General de Vialidad Provincial, Ingeniero Juan Manuel Magariños. En la misiva expresamos que los habitantes de Colonia Rodas, departamento Rawson, no entendemos el capricho de no realizar la obra de pavimentación de aproximadamente 400 metros de la Ruta 169 entre calles General Acha y Tascheret. Y, no lo entendemos porque desde el año 2007 venimos gestionando ante los distintos intendentes y funcionarios de Vialidad el pavimento de estos 400 metros en una zona donde no hay luz eléctrica y que tiene en sus alrededores cañaverales, algarrobos y otras especies de árboles y arbustos que son un peligro para adolescentes que se dirigen a sus escuelas o trabajo, como también esta situación causa inconvenientes a personas adultas mayores, madres que en las noches es difícil afrontar el cruce entre ambas arterias. Hemos presentado expedientes en los dos organismos, adjuntando foto con los defectos de la huella, con las basuras que arrojan algunos inescrupulosos. Esperamos una urgente solución a un problema que lleva años sin que se solucione.





Carlos Herrera

DNI 7.939.347



Alberto Tellez

DNI 25.830.284



Mónica Zamora

DNI 24.660.162