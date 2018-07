Señor director:



Como sanjuanina siento pena por la renuncia del Sr. Luis Eduardo Meglioli. Posiblemente algunos sanjuaninos no lo conocen o no les interesa su renuncia, pero aquellos sanjuaninos que aman la cultura y las instituciones nos provoca un gran dolor.



Ha concluido su tarea, no sabemos si por elección propia o de los que lo rodean, que a veces socialmente no se identifican por su quehacer cultural y no permiten que personas que saben, puedan hacerlo.



Deseamos expresarle la inmensa satisfacción de todos nosotros por contar con su aporte cultural, perseverante, desinteresado, eficaz, matizado siempre por la extraordinaria calidad humana que enriquece su persona. Consciente de la importancia del rol que desempeñó y que lo convirtió en verdadero puntal de la cultura en San Juan.



¡Gracias, Sr. Meglioli, por cada uno de nuestros logros gestionados conjuntamente y con tanta vocación a seguir e imitar!



Son deseos de esta Comisión que el futuro le depare infinitos logros personales y profesionales y no olvide... "Ladran Sancho, señal que cabalgamos".





Nora S. Sarmiento

Presidenta del Centro de Residentes jachalleros en San Juan