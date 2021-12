Señor director:

Escribo esta carta para poner en conocimiento del señor interventor de la Obra Social Provincia. El pasado 1 de diciembre a las 12.15 horas, llego a Mesa de Entradas para que me asesoren a dónde tenía que dirigirme para realizar una autorización de un estudio. De ahí en más sufrí la falta de empatía, atención de distintas empleadas para quienes el hablar por teléfono con amistades era más importante que la atención a una afiliada. Me hicieron ir de un lado para otro, siempre con la desatención y falta de respeto que en muchas ocasiones sufrimos los contribuyentes al asistir a una oficina pública. Personas irrespetuosas que saben que no las van a echar de su puesto de trabajo porque saben que al trabajar en el estado "están salvados". Por tal motivo, le pido al interventor de la obra social, que conozca y controle más a los empleados, porque no saben atender a quienes asisten a ese organismo. Yo quise hablar con usted personalmente, pero me respondieron que estaba ocupado, como siempre ocurre cuando un ciudadano quiere hablar con un funcionario. Mi intención era y es que usted sepa qué ocurre con los empleados y la atención al público.