Señor director:



Quisiera contarle que en la escuela Provincia de La Rioja del departamento de Chimbas se llevó a cabo un acto en honro a los veteranos de la guerra de las Malvinas. Se contó con la asistencia de los excombatientes Félix Borrego y el Juan Carlos Ahumada. El acto fue muy emotivo con una gran enseñanza para los alumnos y padres que participaron de manera activa y respetuosa realizando preguntas relacionadas con la guerra a estos grandes héroes. Con lágrimas en los ojos Borrego revivió con inmenso dolor, su gran odisea y el cruel recuerdo de esa noche fría en el inmenso mar donde pudo participar del rescate de 365 soldados del crucero Manuel Belgrano que fueron trasladados al Puerto de Ushuaia.



Ahumada narró entre otras cosas, su experiencia cuando desembarcó en la isla y su participación activa en los bombardeos refugiados en una trinchera.



Los alumnos de 3er grado de la institución participaron con una obra de teatro destacando lo importancia de resolver conflictos a través del dialogo sin hacerle daño al otro.



Esta ceremonia ha hecho posible que queden en nuestra memoria frases como "Malvinas no sólo es el 2 de abril'' la cual, como educadores, debemos seguir trabajando para que no se olvide lo que allí se vivió y lo que deseamos con el alma todos los argentinos.



Desde este humilde lugar invitamos a todos los sanjuaninos a trabajar todos juntos por un proceso de "malvinización'' enseñando a los chicos lo que las Malvinas significan para todos los argentinos y que aquel horroroso momento de guerra que vivieron nuestros jóvenes y sus familias no haya sido en vano. Además, si se me permite quisiera pedirle que se cambie el termino exsoldado porque ellos nunca dejarán de ser soldados, porque día a día luchan por amor a la patria ya sea en sus propias vidas o haciendo patria en los gestos, acciones y en la lucha perseverante para que no se olviden.





Claudia Irene Reinoso DNI 22.444.769