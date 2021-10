Señor director:



Convocadas por el escritor Paolo Muñoz, presidente de Ediciones Cielo Raso, un grupo de poetas y escritoras rindió homenaje a Reyna Domínguez, poeta sanjuanina que falleció a los 70 años el 1 de septiembre del 2021. Querida y respetada en todos los círculos literarios, entre sus obras se encuentra: "Canto a San Juan'', "En nuestro Tiempo sin Tiempo (editado por Ed. Crisol, Bs. As., 1975), prohibido por la intervención del gobierno militar, fue editado por Ed. El Momo Editor (San Juan, 2016). Publicó los libros La luz en la pared (Libros de Tierra Firme, Bs. As., 1997), Más que un yo (Libros de Tierra Firme, 2001), Envivir (Ed. Vinciguerra, Bs. As., 2009). Integra, entre otras antologías: Desde la Gente (Ed. Ins. Mov. de Fondos Cooperativos, Bs. As., 2001), Antología Poética Sanjuanina (EFU, UNSJ, 1998), Poesía Contemporánea de Los Andes, Antología Argentino-Chilena (2005), Legado de Poetas -Poesía Social Argentina (2007), Poesía Argentina Contemporánea, Tomo I (Ed. Fundación Argentina para la Poesía), y Antología Federal de Poesía (2016), entre otras.



El homenaje consistió en la realización de un video en la sala silenciosa de la Biblioteca Franklin, donde cada escritora leyó un poema de Reyna y otro de su propia producción. La realización del video estuvo a cargo de Marianela Luna, de Moon Producciones Digitales. Daiana Fassi Robles prefirió el poema "Este es el momento'', del libro "En nuestro tiempo sin tiempo'', del año 1975, y el de su autoría "Una'' (2021), Paula Russo (Puli) leyó "Trámite'' de la obra "Mas que un yo'' y el propio titulado "Sin desperdicio'' del año 2020. Ana Florencia Caputo Nally eligió "Anotaciones'', de Envivir del año 2009 y su contenido "Melodías'', Miriam Mabel Fonseca optó por "Anestesiados'' que se encuentra en la obra Envivir del año 2009, y por su obra "Simplemente abrázame'' (2021), Fátima Vila consideró leer "La Voz'' de la obra "Lo Luz de la pared'' y el propio "Entre paredes'', Camila Mazzucco escogió para el homenaje "Arremetida animal'', del libro "Mas que un yo'' y su obra "Perdida en el agua, ahogada''. Paolo Muñoz, rindió con sus palabras un homenaje a la extinta escritora, y al final leyó un fragmento de las palabras preliminares de "Lo Luz en la pared'', que dice: "No puedo seguir yo sola sosteniendo la carga de estas palabras; si encierran o abren luz, encuentren su destino, se hagan carne, vivan y sean aire''. Por que el mejor homenaje a un escritor/a/e, es leyéndolo. De esta manera lo mantenemos vivo gracias a la magia de la palabra escrita.



Miriam Mabel Fonseca

Escritora