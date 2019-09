Portada de un libro histórico del Maestro de América.



En el fondo de mi biblioteca encontré un viejo libro que rescaté cuando era niña. Estaba a punto de ser abandonado en una antigua casa familiar. Es un pequeño volumen con el título de "Vida de Nuestro Señor Jesucristo''. Lo más sorprendente fue que su autor es Domingo Faustino Sarmiento. Fue impreso en el año 1944 por la Editorial Difusión con las debidas licencias Eclesiásticas en los Talleres Gráficos de "¡José Manuel Estrada!''. Esta obra literaria halada tiene el valor de aquellas joyas, simples, pero trascendentes, que nos permiten vislumbrar y descubrir en el tiempo aquella faceta de Nuestro Maestro Sanjuanino no muy conocida y difundida hoy. Es un ejemplo evidente más de este espíritu invencible que difundió en todo momento "La Educación al Soberano'', promoviendo no sólo los saberes científicos y culturales que harían crecer a los habitantes de su patria, sino que pensando también en el crecimiento de los valores espirituales de los niños y jóvenes. De ahí esta historia sirvió como libro de texto en las escuelas públicas del país por mucho tiempo. Con su perentoria palabra, ayer, hoy y siempre, Sarmiento nos recuerda que no somos sujetos sólo de inteligencia y voluntad, sino también debemos valorar y formar nuestro espíritu reconociendo los grandes ejemplos de la humanidad.





Por Alicita Rodríguez

DNI 6.410.262

Grupo literario "Las Ñustas y el Sol''