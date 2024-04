Señor director:

Tanto que se habla de turismo en la provincia y se generan expectativas esperando aluviones de visitantes que dejen divisas. Sin embargo, hay mucho por aprender, corregir y cambiar. Debemos ofrecer servicios de excelencia en todos los rubros como también debemos presentar lugares con un mínimo de higiene. En este caso me refiero al llamado Parque Aventura, ubicado frente al Autódromo "Eduardo Copello", en Rivadavia. Pregunté a varias personas de seguridad y no sabían si el lugar le pertenece a la provincia o al municipio. No importa a quien pertenece, lo que sí importa es que cualquiera de las dos instituciones o ambas, se encarguen de cortar el pasto que está altísimo y que genera nubes de mosquitos (con el peligro de dengue). También que en el lugar haya agua potable. En estos tiempos de crisis, miles de personas no tienen dinero para gastar pagando entradas a lugares o comprar cosas. Pero sí, quiere y necesita tener algo de esparcimiento. Ya que pagamos impuestos, es de esperar que las autoridades correspondientes envíen personal de limpieza, de electricidad y agua, para que ese lugar y alrededores sean dignos de visitar.



Oriana Zanetti

DNI 9.593.572