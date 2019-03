Señor director:



Recurro a este espacio para referirme a una situación que afronté hace unos días cuando utilicé un servicio de ómnibus de larga distancia para trasladarme desde la ciudad de Necochea, en Buenos Aires, hasta San Juan. El único servicio disponible que encontré, me traía desde esa ciudad balnearia hasta Mendoza y desde ahí tenía que hacer transbordo para llegar a San Juan. Eso no fue lo peor, el problema mayor que es el que motiva esta nota es que contraté un servicio ejecutivo con butacas que se hacían cama para viajar un poco más cómoda. Soy una persona mayor y el viaje dura aproximadamente 24 horas. Todo fue una pesadilla ya que si bien la empresa (Andesmar) ofrecía el servicio ejecutivo, el colectivo carecía de todo tipo de servicio como cena, desayuno o algún tipo de refrigerio. No tenía servicio de cafetería ni de azafata y para colmo el baño interno del colectivo no funcionaba. Fue un viaje muy incómodo. Para colmo tuve que soportar algunos inconvenientes a la hora de hacer transbordo en Mendoza para llegar a San Juan. Sería muy importante que las empresas se sinceren sobre lo que están ofreciendo y que no engañen a pasajeros como yo, que haciendo un esfuerzo económico, contraté el mejor servicio y no se me ofreció nada de lo que esperaba.





Dominga Ochoa DNI 6.176.021