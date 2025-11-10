Ciclo de Cine gratis en Filosofía de la UNSJ

Todos los miércoles de noviembre se lleva a cabo el ciclo de cines gratis en el salón de actos de la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes de la UNSJ. Es una invitación de la Secretaria de Extensión Universitaria con el auspicio del Gobierno de San Juan. El miércoles 5 de noviembre a las 20:30 horas se proyectará +Goldfinger 007+, con Sean connery- Honor Blackman

Este histórico ciclo de cine, cumple sus 29 años consecutivos. Fue creado en setiembre de 1998 por Cerimedo, cuando desde su programa “Luz, cámara, Acción” por Radio Sarmiento, la entonces Decana, Zulma Corzo y el Secretario de Extensión de la U.N.S.J, Lic. Cacho Pintos, lanzaron este ciclo. Este programa es único en el país por su continuidad, y fue declarado de Interés Provincial, Legislativo, Municipal, Universitario, de Interés Cultural Nacional e Histórico Cultural por la Cámara de Diputados de la Nación.

Carlos Cerimedo

Coordinador