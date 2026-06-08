Caso Agostina Vega: presentaron el pedido de jury contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón

El pedido de jury de enjuiciamiento contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón en el caso por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba se presentó de manera oficial este lunes a las 11 horas confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas. A ambos se los acusa de negligencia grave, mal desempeño y morosidad.

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Hace una semana legisladores opositores de Córdoba informaron que iban a redactar un pedido de jury contra el fiscal que liberó a Claudio Barrelier en 2025 en un caso de privación ilegítima de la libertad y también al actual procurador que investiga el femicidio de la menor.

Este lunes 8 de junio por la mañana se presentó ante el Jurado de Enjuiciamiento provincial el pedido formal con el objetivo de “investigar la actuación de los fiscales Rodríguez y Garzón en los procesos vinculados a Barrelier”.

En el escrito solicitaron la apertura del proceso, las suspensiones preventivas de los funcionarios judiciales y sus eventuales destituciones.

Entre los puntos expresados de por qué se solicita el jury, se destacan: la demora en la recepción de la denuncia, tardanza en la activación del Alerta Sofía, atraso en los allanamientos y la detención de Barrelier , sumado a la polémica conferencia que brindó Garzón tras confirmarse el hallazgo del cuerpo de la menor una semana después de su desaparición.

“No se trata de prejuzgar ni de reemplazar el trabajo de la Justicia. Se trata de que los mecanismos institucionales funcionen y permitan determinar si las decisiones adoptadas estuvieron a la altura de las responsabilidades que exige la función judicial”, destaca el escrito enviado a este medio.

“Por respeto a Agostina, a su familia y a toda la sociedad cordobesa, creemos que cada actuación debe ser revisada con seriedad, transparencia y apego a la ley”, concluye el comunicado, el cual está acompañado de una imagen de los legisladores.

Este pedido fue acompañado por Matías Gvozdenovich, Brenda Austin, Walter Nostrala, Oscar Agost Carreño, Viviana Martoccia, Alejandra Ferrero, Daniel Juez, Gerardo Grosso, Patricia Botta, Agustín Spaccesi, Gregorio Hernández Maqueda, Dante Rossi, Oscar Saliba, Noelia Agüero, destaca el medio Perfil.