Céline Dion vuelve a los escenarios: un canto de resiliencia y lucha

En un despliegue digno de la leyenda que representa, la Torre Eiffel proyectó un mensaje que hizo eco en el corazón de millones: "Je suis prête" (Estoy lista) . Tras cuatro años de un silencio forzado por la adversidad, Céline Dion anunció su regreso triunfal a los escenarios. El anuncio, cargado de simbolismo, coincidió con su cumpleaños 58.

No fue solo un festejo de vida, sino una declaración de victoria sobre el Síndrome de la Persona Rígida , la rara enfermedad neurológica que en 2022 amenazó con apagar su voz para siempre. " Es el mejor regalo de mi vida ", confesó la estrella canadiense a través de sus redes sociales, rompiendo el hermetismo de un retiro que muchos temieron definitivo.

A diferencia de sus giras mundiales de antaño, esta vuelta será estratégica y exclusiva. Dion ofrecerá diez conciertos en el imponente Paris La Défense Arena , con capacidad para 40,000 espectadores, entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre de 2026 .

Esta "residencia europea" —al estilo de los grandes espectáculos de Las Vegas— busca proteger la salud de la cantante, espaciando las fechas para evitar el agotamiento físico . París , su refugio emocional, ha sido el lugar elegido para esta redención; la misma ciudad que ya fue testigo de su fortaleza cuando cantó en la apertura de los Juegos Olímpicos de 2024.

La vida de Céline Dion dio un vuelco drástico tras ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida , una patología neurológica tan rara como implacable. Esta condición, que la artista desnudó con crudeza en su documental de Prime Video, somete a su cuerpo a espasmos violentos y una rigidez que afectó su herramienta más preciada: su voz. Como reveló, los espasmos llegaron a afectar sus cuerdas vocales, comparándolos con la sensación con "ser estrangulada" .

La Torre Eiffel fue la plataforma de anuncio del regreso de Céline Dion a los escenarios

Durante años, la estrella permaneció refugiada en la intimidad de su hogar, dependiente de cuidados paliativos y una medicación intensiva para sobrellevar el dolor. Sin embargo, tras años de tratamiento y de una disciplina férrea, la intérprete de My Heart Will Go On asegura sentirse renovada.

"Entreno como una atleta. Trabajo mis dedos, mis rodillas, mi voz... He decidido trabajar con todo mi ser", afirmó recientemente.

Hoy, esa vulnerabilidad se ha transformado en un motor. "Estoy fuerte, vuelvo a cantar mucho e incluso a bailar un poco", declaró con una sonrisa que trasluce alivio.

Expectativa astronómica

La capital francesa ya palpitaba el regreso. En los últimos días, carteles misteriosos con fragmentos de sus letras aparecieron por las calles, alimentando los rumores que finalmente se confirmaron bajo las luces de la Torre Eiffel.

Las entradas saldrán a la venta el 7 de abril, y se espera que se agoten en cuestión de minutos. Para quienes siguen a la artista canadiense, quien no hace un show propio desde marzo de 2020 en Nueva York, estos conciertos no son un evento musical, son el testimonio de vida de Céline Dion.