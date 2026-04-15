Champions League: Arsenal eliminó a Sporting y va contra Atlético

El Arsenal selló su pase en la Champions League tras empatar 0-0 con Sporting Lisboa y enfrentará al Atlético de Madrid por un lugar en la final.

El Arsenal celebra su clasificación en la Champions League tras eliminar a Sporting Lisboa y meterse entre los cuatro mejores.

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En una serie cerrada de Champions League, el Arsenal logró avanzar a semifinales tras igualar sin goles ante Sporting Lisboa en Londres y hacer valer el 1-0 conseguido en la ida. Ahora, el conjunto inglés se medirá ante el Atlético de Madrid, con el sueño intacto de conquistar su primera Orejona.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la tensión y la falta de eficacia en los metros finales. Durante el primer tiempo, el equipo dirigido por Mikel Arteta dominó la posesión y generó algunas aproximaciones, pero sin precisión. Sporting Lisboa, por su parte, recién inquietó con un remate de Francisco Trincão que pasó cerca.

Con el correr de los minutos, el encuentro se tornó más físico que vistoso. Las oportunidades claras escasearon y la más peligrosa fue un remate de Geny Catamo que dio en el palo, dejando en evidencia lo ajustado del duelo.

Arsenal avanza en la Champions League con lo justo En el complemento, el trámite se mantuvo parejo y cargado de nerviosismo. Arsenal tuvo algunas chances con Gabriel Martinelli y Leandro Trossard, pero la falta de puntería evitó que el marcador se moviera. Incluso, un cabezazo del belga terminó nuevamente en el palo en los minutos finales.

El equipo portugués reclamó un penal y buscó hasta el final forzar el alargue, pero no logró quebrar la resistencia de David Raya, quien volvió a ser clave en la serie. El empate sin goles terminó sellando la clasificación de los ingleses.