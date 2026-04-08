Clima en San Juan: anuncian días templados y un fin de semana con temperaturas en ascenso

San Juan atraviesa una semana con condiciones típicas de abril , marcada por mañanas frescas, tardes templadas y cielo mayormente estable en línea con lo anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional . El climatólogo Germán Poblete brindó un panorama para los próximos días.

El comportamiento del tiempo en los próximos días seguirá una tendencia clara: primero estabilidad y luego un progresivo ascenso térmico. El jueves mantendrá características similares, con ambiente agradable y sin cambios bruscos.

El viernes comenzará a notarse una leve suba de temperatura, impulsada por condiciones atmosféricas más cálidas. Aunque no se descarta algo de nubosidad e incluso inestabilidad aislada hacia la noche, el dato principal será el incremento térmico.

Esa tendencia se acentuará durante el fin de semana. El sábado mostrará un ambiente más cálido, con máximas en ascenso y posibles neblinas matinales. Pero el punto más alto llegará el domingo, que se perfila como el día más caluroso del período, con temperaturas cercanas a los 29 grados e incluso la posibilidad de rozar los 30 en algunos sectores.

Este comportamiento se explica por el ingreso de aire cálido desde el norte, una situación frecuente en esta época del año que potencia las temperaturas diurnas.

Sin embargo, el alivio llegará rápidamente: a partir del lunes aumentará la nubosidad y las temperaturas descenderán levemente, con máximas que volverán a ubicarse en torno a los 25 grados. El martes continuará con condiciones algo más inestables, aunque sin cambios drásticos.

En términos generales, abril se caracteriza en San Juan por su equilibrio climático, con temperaturas promedio cercanas a los 23 grados de máxima y escasas precipitaciones, lo que lo convierte en uno de los meses más agradables del año.

Así, la provincia se prepara para varios días de buen tiempo, con un fin de semana ideal para actividades al aire libre antes de un nuevo cambio en las condiciones.