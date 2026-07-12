A 103 años del natalicio del Dr. René Favaloro

El 12 de julio de 1923 llega a este mundo René Gerónimo Favaloro, en el barrio humilde de "El Mondongo" en la Ciudad de La Plata (Provincia de Buenos Aires). A tan sólo una cuadra se levantaba el Hospital Policlínico, lugar en donde con los años sería el primer nosocomio donde ejercería la profesión de médico. Sus padres fueron Juan Manuel Favaloro, carpintero de oficio, y Gina Ida Raffaelli, modista. Tuvo un solo hermano menor, Juan José, quien también fue médico cirujano y acompañó al cardiocirujano en los tiempos que ejerció la medicina rural en Jacinto Arauz (La Pampa), entre los años 1950 y 1962, previo a su viaje a la Cleveland Clínic de Estados Unidos, donde un 9 de mayo de 1967 llevó a la realidad su invento del by pass aorto-coronario, al intervenir quirúrgicamente a una mujer de 55 años, con una excelente evolución en el postoperatorio.

Los ideales que guiaron sus pasos desde su infancia fueron sin lugar a dudas la valoración del trabajo y el esfuerzo que le transmitían con el ejemplo sus padres y en especial su abuela materna, Cesárea, quien le transmitió su amor por la tierra y la emoción al ver crecer el fruto de la misma a partir de las semillas que plantaba. En los tiempos de escuela secundaria, en el Colegio Nacional de La Plata, incorporó y afianzó ideales como la libertad, la justicia, la ética, el respeto, la búsqueda de la verdad y fundamentalmente la participación social con los que más sufren, lo que le hizo llevar sus acciones como profesional de la medicina con una gran pasión, esfuerzo y sacrificio con el fin de alcanzar sus ideales con el prójimo.

De su extensa obra como médico cardiocirujano, médico rural, escritor, inventor, y educador rescatamos en este nuevo aniversario de su nacimiento, algunas frases perennes del Dr. Favaloro que han acompañado como ejemplo a cientos de profesionales de la salud y cientos de miles de argentinos en el día a día de nuestras vidas:

En Argentina cada 12 de julio se celebra el Día Nacional de la Medicina Social, en honor al nacimiento del Dr. René Favaloro. Esta fecha fue instituida en el año 2002, mediante la Ley 25.598. En Argentina cada 12 de julio se celebra el Día Nacional de la Medicina Social, en honor al nacimiento del Dr. René Favaloro. Esta fecha fue instituida en el año 2002, mediante la Ley 25.598.

-"En cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales. Entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de la humanidad". (Disertación en el Congreso Argentino de Bioingeniaría – Buenos Aires - 1999). Esta gran frase con todo lo que representa se encuentra en el mural histórico al ingreso del nuevo edificio del Hospital Rawson de nuestra provincia, inaugurado en agosto del 2009.

-"Es necesario insistir una vez más que si no estamos dispuestos a comprometernos, principalmente los universitarios, a luchar por los cambios estructurales que nuestro país y toda Latinoamérica demanda, principalmente en educación y salud, seguiremos siendo testigos de esta sociedad injusta donde parece que el tener y el poder son las aspiraciones máximas". (Del libro "Recuerdos de un médico rural").

-"Debemos luchar por una sociedad más justa y equitativa, sin prejuicios de ninguna índole. Sólo lo lograremos si no nos apartamos nunca de los lineamientos éticos basados en el respeto a la dignidad del hombre". (Mensaje a los estudiantes reunidos en Glacier Park Lodge, Montana, Estados Unidos – 1999).

-"La ciencia es una de las formas más elevadas del quehacer espiritual, pues está ligada a la actividad creadora del intelecto, forma suprema de nuestra condición humana". (Conferencia: "Ciencia, Educación y Desarrollo". Universidad de Tel Aviv, Israel – 1995).

-"Debe entenderse que todos somos educadores. Cada acto de nuestra vida cotidiana tiene implicancias, a veces significativas. Procuremos entonces enseñar con el ejemplo". (Conferencia: "Ciencia, Educación y Desarrollo". Universidad de Tel Aviv, Israel - 1995).

-"La prevención debería ser el aspecto más trascendente de nuestra especialidad. En el futuro se harán menos angioplastias y cirugías de revascularización. La prevención, junto con los adelantos de la biología molecular relacionados con la genética, permitirán disminuir la incidencia de las enfermedades cardiovasculares". (Conferencia Internacional: "Sobre la salud del corazón en los países en desarrollo. Una agenda para la acción para el Siglo XXI. Nueva Delhi, India – 1999).

-"A mi entender lo que más debe preocuparnos es volver a despertar en los niños y en los adolescentes los valores esenciales, sin los cuales poco importa su capacitación técnica o profesional". (Del libro: "Don Pedro y la Educación").

-"Es indudable que ser honesto, en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te lo hacen pagar…. en este momento y a esta edad, terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros y profesores me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar, prefiero desaparecer…..". (Carta escrita por el Dr. Favaloro el sábado 29 de julio del 2000, a las 14:30 hs., minutos antes de su deceso).