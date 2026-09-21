Capital: llega al 50% la histórica renovación de calzadas

Por Luis Eduardo Meglioli - Periodista y escritor

Alguna vez se definió el espacio público como sitios donde convergen numerosos intereses con una circulación fluida, zonas peatonales, un complejo espacio para estacionamiento vehicular y lugares de esparcimiento con áreas verdes. Todo es importante considerar para lograr el buen funcionamiento de la Ciudad, pero teniendo en cuenta la necesidad de humanizar ese espacio público para conseguir que sea apto para habitar. Y la misión municipal es la de adecuar tales áreas buscando su óptima utilización, y sin olvidar encontrar la fortaleza necesaria para enfrentar la intemperie y el vandalismo. Precisamente estamos viendo en la Ciudad de San Juan en estos últimos casi tres años que hay una voluntad de recuperar lo mejor de lo que fue, según la intendente Susana Laciar, aquella gran urbe post reconstrucción luego del terremoto de 1944. Tiempos en que todo lo externo en la Ciudad parecía perfecto, abiertamente moderno y con sus aceras lustrosas, admiradas por todo visitante. Añosos sanjuaninos de brillante memoria todavía recuerdan que visitantes y turistas llegaban a decir "San Juan tiene las veredas más brillantes del país". Venimos viendo grandes intervenciones en espacios públicos, especialmente en nuestras más importantes plazas, y también en calles, veredas y sectores de uso público, pero con determinadas particularidades que permiten imaginar mucha vida útil en esos espacios. San Juan es una Ciudad de atractiva historia y por ello necesita mostrarse bella y saludable.

Son numerosos los proyectos de infraestructura urbana, impulsados en conjunto con el Gobierno provincial, destinados, ni más ni menos que a "solucionar el deterioro del asfalto, optimizar la circulación vehicular y mejorar la seguridad vial de peatones y comerciantes". Son numerosos los proyectos de infraestructura urbana, impulsados en conjunto con el Gobierno provincial, destinados, ni más ni menos que a "solucionar el deterioro del asfalto, optimizar la circulación vehicular y mejorar la seguridad vial de peatones y comerciantes".

A muchos de estos temas se ha referido la Intendente Susana Laciar desde que comenzó su gestión, poniendo énfasis en veredas y en mayor medida en las calles, en aquellas aceras deterioradas por el doble de habitantes de la Capital que la transitan a diario. Son numerosos los proyectos de infraestructura urbana, impulsados en conjunto con el Gobierno provincial, destinados, ni más ni menos que a "solucionar el deterioro del asfalto, optimizar la circulación vehicular y mejorar la seguridad vial de peatones y comerciantes". El plan de las pavimentaciones ya superó el 50% de la ejecución total prevista y avanza con velocidad. Precisamente, el corazón del emprendimiento es la repavimentación del Microcentro de la Ciudad, obra más conocida como "Plan 50 Cuadras". De tal magnitud que se lo conoce ya como el más relevante de Capital de las últimas décadas y, en palabras de la intendente Laciar "se trata de un gran plan que busca transformar el microcentro sanjuanino". Y esto es lo que se va comprobando, cuando han pasado casi tres meses de trabajo en obras. Se continúa en camino de renovar 87.500 metros cuadrados de calzada, "con una planificación destinada a minimizar el impacto en la vida cotidiana de vecinos, comerciantes e instituciones". Las labores se vienen desarrollando "en forma simultánea en dos frentes de obra: de Este a Oeste, de Caseros hasta avenida Alem, y de Norte a Sur, de Laprida hasta Santa Fe, alcanzando la totalidad de las arterias comprendidas dentro de ese cuadrante que conforma la zona comercial, administrativa e institucional más importante de la provincia, según los responsables del área de Infraestructura del Municipio. No obstante, el Gobierno Municipal diseñó un operativo integral que involucra a todas las áreas de gestión. Inclusive, como se viene observando, el normal funcionamiento de la Ciudad no se ha visto afectado y para lograr esta efectividad durante todo el tiempo se viene poniendo a disposición una dirección: cortesdecalles.sanjuan.gob.ar/cortes/publico, al tiempo que de forma personalizada, equipos de la Secretaría de Gobierno "recorren las cuadras incluidas en el proyecto para brindar información personalizada y facilitar la organización de las actividades cotidianas". A todo esto sumemos que se ha avanzado en la pavimentación de más de 200.000 metros cuadrados fuera de las cuatro avenidas mediante convenios preexistentes. Y en conjunto, de acuerdo con los objetivos informados por las autoridades municipales, "son acciones que fortalecen la seguridad vial, mejoran la conectividad urbana y contribuyen a la construcción de una Ciudad más ordenada, accesible y preparada para el futuro".