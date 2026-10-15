Ciudadanía por inversión: una herramienta que exige controles y la vigencia de reglas clara

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con un Programa de Ciudadanía por Inversión coloca a la Argentina frente a un instrumento novedoso que puede contribuir a atraer capitales, pero que también exige extremar los controles para preservar el valor de la ciudadanía argentina. La iniciativa, presentada en París durante la Argentina Week, busca incorporar al país a un mecanismo utilizado en distintas partes del mundo para captar recursos internacionales.

El esquema contempla dos alternativas. Los extranjeros interesados podrán realizar un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o suscribir un título público especialmente creado para el programa por 800.000 dólares. Las solicitudes comenzarían a recibirse durante el último trimestre de 2026 y los fondos tendrán como destino fortalecer la posición fiscal y financiera del país.

El planteo resulta atractivo desde la perspectiva de la necesidad argentina de conseguir inversiones y mejorar sus cuentas públicas. En una economía que durante años padeció escasez de capital, restricciones financieras y dificultades para recuperar la confianza internacional, cualquier herramienta capaz de captar recursos genuinos merece ser considerada. Pero una cuestión tan sensible como la nacionalidad no puede quedar reducida a una simple transacción económica.

Precisamente por eso adquiere especial importancia el sistema de evaluación previsto. La identidad de los postulantes, el origen lícito y la trazabilidad de los fondos, los antecedentes penales, la situación patrimonial, el historial migratorio y los riesgos vinculados al país de procedencia deberán ser examinados antes de conceder el beneficio. La participación de organismos especializados en inteligencia, seguridad, prevención del lavado de activos y migraciones constituye una condición indispensable para evitar que el programa sea aprovechado por capitales de origen dudoso.

También deberá existir absoluta transparencia respecto de los criterios utilizados para determinar quién puede acceder a la ciudadanía. La posibilidad de que determinados familiares sean incorporados al beneficio, con aportes específicos según sus edades, amplía el alcance del programa y, por lo tanto, también la responsabilidad del Estado en cada evaluación.