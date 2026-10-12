Diversidad cultural, una fecha para revisar la historia y fortalecer el respeto

La conmemoración del 12 de octubre como Día del Respeto a la Diversidad Cultural representa una oportunidad para reflexionar sobre la historia argentina y reconocer la pluralidad de identidades que conforman nuestra sociedad. Más allá de su carácter de feriado nacional, la fecha convoca a revisar el pasado con una mirada crítica, promover el diálogo intercultural y reafirmar el compromiso con los derechos de los pueblos originarios.

Durante décadas, esta jornada fue conocida como Día de la Raza, una denominación vinculada con la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América en 1492. Aquella interpretación histórica, centrada en el encuentro de dos mundos, dejó frecuentemente en segundo plano las consecuencias de la conquista para las comunidades indígenas, sus territorios, sus culturas y sus formas de organización social.

En 2010, mediante el Decreto 1584, Argentina modificó el nombre de la celebración y adoptó el actual, en consonancia con una perspectiva orientada a la inclusión, el reconocimiento de las diferencias y el respeto por los derechos humanos. El cambio no fue meramente formal. Expresó la necesidad de abandonar una visión única de la historia para incorporar las experiencias y las voces de quienes durante mucho tiempo permanecieron relegados del relato oficial.

Reconocer la diversidad cultural implica comprender que nuestro país no constituye una sociedad homogénea. Su identidad se nutre de las culturas originarias, la herencia afrodescendiente, la inmigración europea y las sucesivas migraciones regionales que contribuyeron a construir la Argentina contemporánea. Esa pluralidad constituye una riqueza colectiva que debe ser valorada sin prejuicios ni jerarquías entre comunidades.

Sin embargo, el reconocimiento simbólico todavía debe traducirse en hechos concretos. Los pueblos originarios continúan reclamando el respeto por sus territorios ancestrales, la preservación de sus lenguas y el ejercicio efectivo de sus derechos. La existencia de más de veinte lenguas originarias en el país evidencia una diversidad lingüística que merece protección, difusión y transmisión a las nuevas generaciones.