La repavimentación de la Capital recupera calles sin mantenimiento durante décadas

La recuperación de la infraestructura vial constituye una de las demandas más persistentes de los vecinos de la ciudad de San Juan. Por eso, el avance del Plan 50 Cuadras, que ya supera el 80% de ejecución, representa una señal positiva en el camino hacia una Capital con mejores condiciones de circulación, mayor seguridad y una imagen urbana renovada. La importancia de esta iniciativa no reside solamente en la superficie intervenida, sino también en que alcanza calles que llevaban varias décadas sin recibir una repavimentación integral.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, el programa ya permitió renovar 70.875 metros cuadrados de calzada sobre un total previsto de 87.500, lo que equivale al 81% de los trabajos proyectados. Se trata de una intervención de magnitud que comienza a modificar la fisonomía de distintos sectores del departamento y a responder a problemas acumulados durante años.

El plan, financiado íntegramente por el Gobierno provincial y ejecutado por el municipio capitalino, constituye una de las principales acciones de recuperación vial desarrolladas en los últimos tiempos en el microcentro. Su propósito es mejorar la conectividad urbana, reforzar la seguridad vial, modernizar el espacio público y favorecer el desenvolvimiento de las actividades comerciales, gastronómicas y profesionales.

Una calzada deteriorada no es simplemente un inconveniente estético. Los baches, las deformaciones y el desgaste del pavimento afectan el tránsito, incrementan los riesgos de accidentes, ocasionan daños en los vehículos y prolongan los tiempos de traslado. Estas dificultades repercuten tanto en los conductores particulares como en el transporte público, la distribución de mercaderías y el funcionamiento cotidiano de los establecimientos comerciales.

La renovación de las calles debe entenderse, por lo tanto, como una inversión en calidad de vida y competitividad urbana. Una ciudad que ofrece vías de circulación en condiciones adecuadas facilita la movilidad de sus habitantes, mejora el acceso a los servicios y contribuye a generar un entorno más favorable para la actividad económica.