Las banderas ocupadas por Chile en la Independencia Americana

La Independencia de Chile, en la historiografía, se define como el período comprendido entre el establecimiento de la Junta Provisional de Gobierno (18 de septiembre de 1810, fecha que se celebra en Chile) y la abdicación de Bernardo O'Higgins al cargo de director supremo (28 de enero de 1823). Durante la mayor parte del proceso, se llevó a cabo una guerra civil entre aquellos partidarios de la integridad de la monarquía española, llamados «realistas», y aquellos partidarios de la independencia, llamados «patriotas» o «exaltados».

Este período representa la primera etapa de la lucha por la independencia nacional, que se gestó gracias a la acción de la aristocracia castellano-vasca, la cual, por su poderío económico y cultural, ejercía una importante influencia en el pueblo.

En este período surge la figura principal de José Miguel Carrera y sus hermanos, al mando del gobierno central. El 4 de julio de 1812, José Miguel Carrera creó la primera bandera nacional, que fue confeccionada por doña Javiera Carrera. La bandera de la Patria Vieja tenía los colores azul, blanco y amarillo, que representaban la Ley, la Soberanía y la Fuerza, con el lema en latín Post tenebras lux, «Después de las tinieblas, la luz».

Las fuerzas realistas y patriotas se enfrentaron en Rancagua el 1 de octubre de 1814. O'Higgins resistió todo lo que pudo, pero, ante la superioridad numérica, debió retirarse, no sin antes atravesar las filas enemigas con solo trescientos hombres. La derrota de Rancagua acabó con el ejército patriota, que tuvo que retirarse a Mendoza, Argentina, terminando así el período de la Patria Vieja chilena.

La bandera que se utilizó para ir a Mendoza y que identificaba al pueblo chileno era la de los Carrera.

En el Ejército de los Andes había un objetivo en común: liberar Chile y Perú. Trabajaban en conjunto criollos de la nación de Chile que nacía y miembros de las Provincias Unidas del Río de la Plata, además de extranjeros de varias partes del mundo. En el Ejército de los Andes había un objetivo en común: liberar Chile y Perú. Trabajaban en conjunto criollos de la nación de Chile que nacía y miembros de las Provincias Unidas del Río de la Plata, además de extranjeros de varias partes del mundo.

2.- La Reconquista (1814-1817)

La Reconquista —llamada también por algunos historiadores Restauración Monárquica o Absolutista— estuvo a cargo de Mariano Osorio. En este período se buscó que Chile volviera a los parámetros de la administración colonial.

El período denominado Reconquista o Reconquista española coincide con el de «restauración monárquica» en España, ya que el rey Fernando VII, tras ser liberado por Napoleón, recuperó su trono y restableció el régimen absolutista en España. Esta reacción también se trasladó a América, siendo anuladas todas las medidas tomadas por las juntas de gobierno. Así, Chile volvería a los parámetros de la administración colonial.

3.- La Patria Nueva (1817-1823)

La última etapa de la independencia es conocida como la Patria Nueva de Chile, la cual se remonta al 14 de febrero, cuando José de San Martín y Bernardo O'Higgins fueron recibidos en Santiago para ingresar triunfalmente a la casa de Mateo de Toro Zambrano y Ureta, sitio conocido hoy como la Casa Colorada.

El 15 de febrero se reunió en la capital un Cabildo Abierto que designó a San Martín como director supremo, pero este rehusó el cargo y propuso, en cambio, a O'Higgins, quien lo aceptó. San Martín entendía que debía entrar y gobernar un rostro chileno, la incipiente República de Chile.

Cuando cruzaron los Andes el ejército binacional, ya Belgrano había hecho la bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata, futura República Argentina, quien la diseñó con los colores celeste y blanco de la escarapela nacional. Si bien más tarde tuvo algunas modificaciones, y siendo su fecha de fallecimiento el 20 de junio, se estableció el Día de la Bandera. Fue enarbolada por primera vez en Rosario, el 27 de febrero de 1812.

Un dato anexo y curioso para muchos aún: los generales San Martín y O'Higgins hablaban español, «ni argentino ni chileno», con diferentes tonalidades. Los unía algo más grande: liberar América. En el Ejército de los Andes había un objetivo en común: liberar Chile y Perú. Trabajaban en conjunto criollos de la nación de Chile que nacía y miembros de las Provincias Unidas del Río de la Plata, además de extranjeros de varias partes del mundo.

La bandera que regresó a liberar a Chile fue la Bandera de Transición, de tres franjas horizontales de tonos azul, blanco y rojo.

Por lo tanto, las banderas que conociera de Chile el Ejército de los Andes fueron primero la bandera de la Patria Vieja y la bandera de la Transición chilena, la que cruzó el macizo cordillerano y peleó en Chacabuco. Siendo inequívoco, en varios óleos y pinturas de esa época, poner a la bandera actual de Chile como elemento identificador patrio chileno.

La bandera nacional de la República de Chile, conocida coloquialmente como la Estrella Solitaria, es la que representa oficialmente a dicho país. Fue adoptada el 18 de octubre de 1817, durante el gobierno del director supremo Bernardo O'Higgins, y está dividida en dos franjas horizontales: la superior es un tercio azul turquí y dos tercios blanca, mientras que la inferior es roja; en el cantón azul se ubica una blanca estrella de cinco puntas.

La primera vez que la bandera se usó públicamente fue el 12 de febrero de 1818, en la proclamación de la independencia, y luego en la batalla de Maipú, un enfrentamiento armado ocurrido el 5 de abril de 1818, considerado el hito definitivo del proceso de independencia americana.

Las explicaciones más comunes de sus tres colores atribuirían al azul la representación del cielo, al blanco las cumbres nevadas de la cordillera de los Andes y al rojo la sangre vertida por los héroes nacionales en la Guerra por la Independencia, mientras que la estrella simbolizaría a Chile y su unicidad referiría al Estado unitario.

Por último, por el objetivo en común, la bandera que cruzó los Andes fue «la del Ejército Libertador de los Andes», que no era exclusivamente de las Provincias Unidas del Río de la Plata o chilena, sino argentino-chilena o, más bien, el inicio de un ejército hispanoamericano cuyo objetivo era la liberación.