Radiotelescopio de Barreal: nueva propuesta para superar trabas y abrir las puertas a la ciencia mundial

La reformulación del proyecto del radiotelescopio CART, impulsada por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), representa una oportunidad para superar el prolongado estancamiento de una de las iniciativas científicas más ambiciosas que se encuentran en ejecución en la provincia. Con un avance de obra cercano al 90%, la infraestructura emplazada en Barreal, departamento Calingasta, necesita una definición política e institucional que permita completar su desarrollo y ponerla finalmente en funcionamiento.

La propuesta presentada ante el Ministerio de Defensa de la Nación introduce modificaciones sustanciales al convenio original con China. La reducción de la participación de ese país del 60% al 50%, junto con la incorporación de España, Sudáfrica e Italia, permitiría transformar el esquema bilateral en un consorcio científico internacional denominado FARO, en referencia a Félix Aguilar Radio Observatorio. La iniciativa busca ampliar la cooperación científica y, al mismo tiempo, responder a las inquietudes nacionales sobre el control de las actividades del instrumento.

El aspecto central de esta reformulación reside en las garantías de supervisión. La intervención permanente del Ministerio de Defensa, las validaciones técnicas del Instituto Argentino de Radioastronomía y los controles de movimiento a cargo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales constituyen mecanismos destinados a asegurar la transparencia operativa. La eventual participación del Ente Nacional de Comunicaciones también podría contribuir a fortalecer ese esquema de fiscalización.

Las preocupaciones vinculadas con el posible uso del radiotelescopio para fines ajenos a la investigación científica no pueden ser ignoradas. Sin embargo, tampoco deberían convertirse en un obstáculo insalvable para un proyecto que, bajo controles adecuados y reglas claramente establecidas, puede aportar conocimientos estratégicos y prestigio internacional al país. La respuesta razonable consiste en establecer garantías verificables, no en prolongar indefinidamente la incertidumbre.

La magnitud de la obra explica la importancia de alcanzar un acuerdo. Instalado a más de 2.400 metros de altura, en la Estación Carlos U. Cesco, el instrumento contará con una antena de 40 metros de diámetro y una estructura de aproximadamente 1.200 toneladas. Las condiciones atmosféricas privilegiadas de Barreal, con unas 270 noches despejadas al año, ofrecen ventajas para desarrollar investigaciones sobre el universo mediante la captación de ondas de radio procedentes del espacio profundo.