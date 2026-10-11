Unión de Villa Krause celebra 62 años de historia, pasión y compromiso

Mañana, 12 de octubre, Unión de Villa Krause celebra un nuevo aniversario de vida institucional. Son 62 años de historia, pasión y compromiso, un camino construido con el esfuerzo de generaciones que encontraron en el Azul mucho más que un color: una identidad, un sentimiento y una forma de pertenecer.

Cada aniversario representa una oportunidad para mirar hacia atrás, recordar los momentos compartidos y valorar a quienes hicieron posible que el club llegara hasta el presente. La historia de Unión se construyó con el trabajo de muchas personas que, desde distintos lugares y responsabilidades, dejaron todo por estos colores y contribuyeron a mantener viva la pasión que identifica a la institución.

Por eso, hoy más que nunca, el orgullo de llevar el Azul en el corazón se renueva. La trayectoria del club es el reflejo del esfuerzo, la dedicación y el compromiso de quienes, a lo largo de los años, acompañaron su crecimiento y defendieron su camiseta con sentido de pertenencia.

El presente también es resultado de ese camino. Directivos, cuerpos técnicos y jugadores trabajan día a día para que Unión siga creciendo, mantenga su protagonismo y continúe siendo un punto de encuentro para quienes comparten el mismo sentimiento. A todos ellos, el reconocimiento y el agradecimiento por sostener con esfuerzo cotidiano una historia que sigue escribiéndose.

Pero en una fecha tan especial también hay espacio para mirar al cielo y recordar a quienes ya no están, pero permanecen en la memoria y el corazón de la familia Azul. Son aquellos que, en su momento, supieron llevar bien arriba estos colores y dejaron una marca que el paso del tiempo no borra.

Unión de Villa Krause celebra un nuevo aniversario con la convicción de que todavía quedan sueños por cumplir y caminos por recorrer. Unión de Villa Krause celebra un nuevo aniversario con la convicción de que todavía quedan sueños por cumplir y caminos por recorrer.

Entre ellos aparecen nombres como Luis Gille, Rodolfo Navas y el inolvidable Chichino Salvadore, junto a tantos otros que formaron parte de la historia de la institución. Su recuerdo es parte del patrimonio afectivo de Unión y un motivo más para honrar el legado de quienes contribuyeron a construir su identidad.

La historia de un club no se mide únicamente por sus resultados deportivos. También se refleja en la pasión de su gente, en el acompañamiento de sus hinchas, en la emoción de cada encuentro y en esa capacidad de convocar a generaciones enteras alrededor de una misma camiseta. En ese sentido, Unión de Villa Krause ha sabido ganarse un lugar especial, convirtiéndose en uno de los clubes más convocantes, capaz de llenar estadios y de ser reconocido como el Capo de Cuyo.

Cumplir 62 años es celebrar todo lo recorrido, agradecer a quienes hicieron posible este presente y renovar el compromiso con lo que viene. Es reconocer que cada generación recibió una historia y tiene la responsabilidad de cuidarla, fortalecerla y transmitirla a quienes tomarán la posta en el futuro.

Sigamos creciendo y soñando juntos. Porque ser parte de Unión es llevar el Azul en el corazón y sentir orgullo por una historia que, desde aquel 12 de octubre de 1964, sigue escribiéndose día a día.