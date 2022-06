Robert Darnton (foto) , de EE.UU, quien fuera presidente de la Asociación Histórica Estadounidense, director de la Biblioteca de la Universidad de Harvard, y autor de "Los best seller prohibidos en Francia antes de la revolución'', entre otros, es uno de los grandes escritores a los que hace referencia el El Dr. Mauricio Meglioli Fernández, tras la publicación de "Los historiadores y sus libros'' (que puede consultarse en Biblioteca Franklin).



Examinar con sentido crítico documentos, registros, libros, fotografías, filmes u otro soporte que ayude a descubrir o reconocer hechos del pasado que incidieron en la vida de pueblos y en la construcción de países, es una labor muy específica del historiador. Mauricio Meglioli Fernández, tras la publicación de varias obras, especialmente sobre la vida y obra de Domingo F. Sarmiento, acaba de presentar en Madrid un trabajo de investigación, de temática nada habitual, "Los historiadores y sus libros'' (que puede consultarse en Biblioteca Franklin). Incluye entrevistas personales con 18 consagrados historiadores de todo el mundo que han abordado en su mayoría temas de historia europea desde el siglo XVIII hasta comienzos del XX, y especialmente en contenidos de historiografía, es decir, sobre las formas de hacer, escribir y transmitir la historia.



Estos autores consultados provienen no sólo del ámbito académico de la Historia, sino también de las ciencias políticas, la filosofía o la economía, que en los últimos años han apostado con éxito al campo de la Historia.



En sus entrevistas, Meglioli auscultó puntualmente en los libros que fueron clave en la vida y obra de cada uno de ellos. Y así logra, como afirma la editorial, "tejer en cada caso, una verdadera autobiografía libresca, clarificadora de las tradiciones, intereses y herencias en que se inserta cada autor, con lo que también consigue conocer sobre las formas de hacer, escribir y transmitir la historia.



Estamos hablando de escritores como Robert Darnton, de EE.UU, que fuera presidente de la Asociación Histórica Estadounidense, director de la Biblioteca de la Universidad de Harvard, y autor de "Los best seller prohibidos en Francia antes de la revolución'', entre otros; Julián Casanova Ruiz, español, profesor visitante en reconocidas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas, con obras como "Guerras civiles en el siglo XX'' y "La iglesia de Franco''; Javier Fernández Sebastián, español, catedrático de Historia del Pensamiento Político, en la Universidad del País Vasco, que escribió "Historia conceptual en el Atlántico ibérico. Lenguajes, tiempos, revoluciones'', entre otras obras; Lynn Hunt, panameña catedrática en la Universidad de California, especializada en la Revolución Francesa, que compuso el análisis más completo de la historia de los derechos humanos, titulado "Inventing Human Rights''; Peter Burke, inglés, catedrático emérito de Historia Cultural de la Universidad de Cambridge, distinguido con la medalla "Erasmus de la Academia Europea, y autor de numerosas investigaciones, entre ellas "El Renacimiento europeo''; Bernard Bailyn, fallecido en 2020, académico estadounidense especializado en la historia de la era colonial y revolucionaria de los EEUU, ganador en dos oportunidades del premio Pulitzer; Hayden White, historiador estadounidense fallecido en 2018, especializado en la crítica literaria, autor de trabajos como "Metahistoria: la imaginación histórica en la Europa del siglo XIX''; Anaclet Pons, catedrático español de la Universidad de Valencia especializado en historia social y microhistoria, con publicaciones como "El desorden digital. Guía para historiadores y humanistas'', o "Cómo se escribe la microhistoria''; David Armitage, historiador británico, creador de "Los orígenes ideológicos del Imperio Británico'', entre varias obras sobre historia internacional e intelectual; Roger Chartier, historiador e historiógrafo francés, responsable de una serie de trabajos de investigación como "El orden de los libros: lectores, autores y bibliotecas en Europa entre los siglos XIV y XVII''; Elena Hernández Sandoica, española, especialista en historia colonial y catedrática en la Universidad Complutense de Madrid, autora de "La crisis de la historia''; José Álvarez Junco, experto español en el estudio de la construcción nacional de su país, los nacionalismos y el movimiento anarquista, que ha publicado entre otros títulos "Spanish Identy in the Age of Nations''; Sebastian Conrad, historiador alemán, autor de "German Colonialism'', o "Globalization and the Nation in Imperial Germany'', entre otras ediciones; Richard Whatmore, profesor de Historia Moderna en la Universidad de St Andrews, de Escocia, con varios trabajos sobre su temática como "Terroristas, anarquistas y republicanos: los ginebrinos y los irlandeses en tiempos de revolución''.



Como se observa, intelectuales de primer nivel que concurren en este libro a través de un diálogo espontáneo, convocados por un historiador sanjuanino, reconocido por la Academia Nacional de la Historia, para hablar sobre su propio oficio, el de escribir historia.



Sin dudas que entre otros prestigiosos escritores, el historiador sanjuanino menciona a Ethan Kleinberg, estadounidense, profesor de Historia y Letras de la Wesleyan University, autor de "Generation Existential: Heidegger's Philosophy in France''; Deirdre Nansen McCloskey, profesora norteamericana de Economía, Historia, Inglés y Comunicación en la Universidad de Illinois, Chicago, con cinco doctorados honoris causa; José Luis Villacañas, filósofo, político español e historiador de las Ideas Políticas, uno de los académicos más influyentes de España y autor de varias decenas de libros de Filosofía e Historia, y Tulio Halperín Donghi, el único argentino de la lista de Meglioli en esta obra, uno de los grandes historiadores de América Latina, fallecido en 2014, fue doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y escribió numerosas obras, entre otras, "De la revolución de la independencia a la confederación rosista'', y "Argentina y la tormenta del mundo. Ideas e ideologías entre 1930 y 1945''.

