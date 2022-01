Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subían ayer, a la espera de los resultados de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, mientras el crudo se acercaba a máximos de siete años por las tensiones entre Rusia y Ucrania.



* Política monetaria. La Fed tiene previsto actualizar su plan de política monetaria a las 1900 GMT, tras una reunión de dos días. Se prevé una primera subida de las tasas de interés en marzo, y tres alzas más de un cuarto de punto antes de fin de año.



* Wall Street. Los futuros del SP mejoraban un 1,34%, adelantando una apertura más fuerte en Wall Street, después de que el índice P 500 perdió un 1,22% en la víspera.



* Nasdaq. Los futuros del Nasdaq ganaban un 2% después de que Microsoft Corp se disparó en las operaciones previas a la apertura de los mercados tras pronosticar unos ingresos para el trimestre en curso que superaron de forma amplia las previsiones de Wall Street. El Nasdaq Composite cedió un 2,28% el martes.



* Acciones en alza. El índice mundial de acciones de MSCI avanzaba un 0,35%, las acciones europeas subían un 1,97% y el FTSE 100 británico mejoraba un 1,71%.



* Sin recesión. "Había algo de espuma en los mercados, sobre todo en Estados Unidos y en particular en el sector tecnológico, y algo de ese aire ha salido", dijo Fahad Kamal, de Kleinwort Hambros. "No creo que se trate de un rebote del gato muerto: no estamos cerca de la recesión bajo ningún concepto".



* Tensión prebélica. La creciente tensión provocada por la concentración de tropas rusas en la frontera ucraniana ha aumentado la aversión al riesgo de los inversores.



* El crudo aumenta. A las 1252 GMT, los precios del crudo trepaban en torno a un 1%. El petróleo Brent subió hasta los 89,51 dólares el barril, su mayor nivel desde octubre del 2014.



* Dólar se fortalece. El índice dólar se apreciaba a 96,09 unidades, mientras que el euro cedía un 0,2%, a 1,1277 dólares, cerca de los mínimos de un mes tocados el martes.



* Bonos referenciales. El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años del Tesoro estadounidense operaba al 1,7886%, por debajo del máximo de dos años del 1,9% alcanzado la semana pasada. El retorno de la deuda pública alemana a 10 años apenas variaba, situándose en el -0,072%.



* Acciones Asia-Pacífico. El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón se mantuvo plano, tras las fuertes pérdidas de principios de semana que llevaron al 2,8% su pérdida acumulada en lo que va de año.



* Japón. El Nikkei japonés perdió un 0,44%. Esto tras tocar su mínimo desde diciembre de 2020; el índice de acciones destacadas chinas operó en su nivel más bajo desde octubre de 2020, antes de rebotar y cerrar con un alza del 0,72%; y el Hang Seng hongkonés subió un 0,19%.



* Bajó el oro. El precio del oro bajó hasta los 1.845 dólares por onza, después de haber alcanzado un máximo de 10 semanas en la sesión anterior.

Por Carolyn Cohn y Carlos Serrano

Agencia Reuters