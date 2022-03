Militares rusos controlan la zona de la central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania.



Los reactores de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia no sufrieron ningún daño y no se produjo ninguna emisión de material radiactivo después que un proyectil impactó en un edificio cercano del emplazamiento durante la noche, dijo el jefe de asuntos atómicos de la ONU, Rafael Grossi. Dos miembros del personal de seguridad resultaron heridos cuando el proyectil impactó durante la noche, después que las autoridades ucranianas informaron de una batalla con tropas rusas cerca de la mayor central de Europa, que está operando sólo a una pequeña fracción de su capacidad, con una de sus seis unidades todavía en funcionamiento. "Lo que entendemos es que este proyectil provino de las fuerzas rusas. No tenemos detalles sobre el tipo de proyectil", dijo Grossi, jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).



El funcionario propuso reunirse con funcionarios rusos y ucranianos en la extinta central de Chernóbil, donde Rusia se ha apoderado de las instalaciones de residuos radiactivos cercanas al lugar donde se produjo el peor accidente nuclear de la historia en 1986, para que se comprometan a no hacer nada que ponga en peligro la seguridad nuclear en Ucrania.



El personal de guardia en Chernóbil no ha rotado desde que fue tomada la semana pasada, pese a los reiterados llamamientos de Grossi. La situación en Zaporiyia es similar, ya que Rusia la controla, pero el personal ucraniano sigue operando en ella.

MILLONES DE PERSONAS EN PELIGRO

La jefa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirmó que decenas de millones de vidas corren peligro en Ucrania a medida que se intensifica el conflicto en ese país. Michelle Bachelet pidió el cese inmediato de las hostilidades al abrir un debate en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra sobre la creación de una comisión de investigación de las violaciones cometidas por Rusia. Por su parte, Emine Dzhaparova, primera viceministra de Asuntos Exteriores de Ucrania, dijo en las conversaciones por mensaje de video que las tropas rusas estaban llevando a cabo crímenes de guerra y pidió que los autores rindieran cuentas. Dzhaparova instó al Consejo a adoptar una resolución presentada por Ucrania y sus aliados, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, que ponga en marcha la investigación internacional. Un equipo de avanzada de la Corte Penal Internacional de La Haya partió hacia "la región de Ucrania" para comenzar a investigar crímenes de guerra, dijo su principal fiscal a Reuters. Rusia califica sus acciones en Ucrania como una "operación especial" que no está diseñada para ocupar territorio, sino para destruir las capacidades militares de su vecino y capturar a los que considera peligrosos nacionalistas.

Gennady Gatilov, embajador de Rusia, denunció el "régimen criminal de Kiev" y acusó a Estados Unidos y a la UE de suministrar armas letales.

DENUNCIAN DISCRIMINACIÓN Y RACISMO CONTRA MIGRANTES

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se mostró "alarmada" por los informes "creíbles y verificados" de actos discriminatorios, violencia y xenofobia contra ciudadanos de terceros países que intentan huir del conflicto en Ucrania. "La discriminación por motivos de raza, etnia, nacionalidad o estado migratorio es inaceptable", señaló una declaración difundida hoy, en la que que repudió además "cualquier acto de este tipo", y pidió a los Estados "investigar este problema y abordarlo de inmediato". Al mismo tiempo que cifras récord de refugiados son recibidos en los países fronterizos de Ucrania, se multiplican las denuncias de ciudadanos de África, Medio Oriente y Asia sobre discriminación a la hora de abandonar ese país.



El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Migraciones (Acnur) reportó hoy la salida de 1.045.459 personas desde Ucrania hacia los países vecinos: Polonia (547.982), Eslovaquia(79.059), Hungría (133.009), Rumania (51.261), Moldavia (97.827) y la Federación Rusa (47.800).

ESPAÑOLES RUMBO A UCRANIA A LUCHAR

Varios españoles llevan días buscando información y organizándose por redes sociales porque hablar con la Embajada ucraniana ha sido complicado. Quieren luchar por Ucrania, algunos han partido ya y otros tienen preparado su equipaje para combatir en una guerra donde la responsabilidad que sienten les mueve más que el miedo. Todos ellos quieren preservar su anonimato, sobre todo porque aún no han comunicado a sus familiares y amigos que se marchan. A pesar de ello, se sienten en la obligación de ayudar a la gente de Ucrania y están dispuestos a desplazarse por sus propios medios hasta Polonia, donde las autoridades ucranianas les están pidiendo que lleguen para enrolarse, según declararon a EFE.



Son distintas historias de vida. En ellas se ve un claro objetivo el cual es luchar para que un país no pierda su libertad e independencia, por parte de una nación totalitaria que quiere hacer renacer de las cenizas a la ex Unión Soviética, con su régimen comunista, la cual dejó de existir en 1991.

El trigo alcanzó su mayor precio en toda su historia

La cotización del trigo en el mercado de Chicago, en los Estados Unidos, alcanzó ayer su valor más alto en toda su historia al cotizar los U$S 423,38 la tonelada, y superó así al máximo anterior de U$S 403,81 registrado en marzo de 2008. En la apertura del mercado estadounidense el trigo trepó 8,85%, es decir U$S 34,45 respecto del cierre de ayer, cuando la cotización había alcanzado los U$S 388,93 con una suba de 5,66%. Si se toma en cuenta el valor del trigo en el mercado estadounidense previo a la invasión de Rusia en Ucrania del 24 de febrero, el cierre de la jornada del día anterior lo ubicó en U$S 321,87. Esto significa que en apenas una semana, el trigo trepó U$S 101,51 o un 31,53%. La profundización de la guerra entre Rusia y Ucrania aumentó la incertidumbre sobre cuándo volverá a ponerse en marcha el comercio desde estos dos países, que en conjunto conforman el principal proveedor mundial de trigo, con el 28,5% del comercio total del grano fino. En esto radica la fuerte presión en el precio del cereal que lo llevó al máximo valor en toda su historia.

La profecía de Macrón

Desde el pasado jueves es muy comentada en el mundo la "profecía del presidente francés, Emmanuel Macron, quien dijo que "lo peor está por venir" en el conflicto en Ucrania tras una conversación telefónica que mantuvo con su par ruso, Vladimir Putin, quien le expresó su determinación a seguir la ofensiva y que podría "tomar el control" de todo el país, según informó el Palacio del Elíseo. En una conversación que duró una hora y media, Putin afirmó a Macron que la operación rusa se desarrolla "podría "intensificarse" si los ucranianos no aceptan sus condiciones, según reprodujo la agencia de noticias AFP. Por su parte, el servicio de prensa del Kremlim precisó que Putin le hizo saber a Macron que las dilaciones se traducirán en nuevas demandas hacia Kiev. El líder francés insistió que Rusia no es el país agredido sino el "agresor" y que la guerra "no es un conflicto entre la OTAN y Rusia".

