Una mezquita en Pakistán fue sacudida por un atentado que dejó decenas de muertos. Se sospecha de grupos talibanes alineados con Afganistán.

Al menos 100 personas murieron en un atentado en la mezquita del cuartel general de la policía de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, informaron en las últimas horas autoridades, mientras socorristas continuaban retirando cuerpos de los escombros al día siguiente del ataque. Ninguno de los grupos islamistas que operan en esa parte del país reivindicó el atentado, que ocurrió el lunes durante las oraciones vespertinas en la ciudad capital de provincia, cerca de zonas fronterizas con Afganistán donde ha crecido la militancia extremista.

Durante la noche del lunes, los rescatistas extrajeron más cadáveres de los escombros del muro y el techo de la mezquita, dijeron las autoridades. El balance de muertos subió a 100 tras el fallecimiento de heridos hospitalizados, declaró el jefe de la policía de Peshawar, Muhammad Ijaz Khan. Más del 90% de las víctimas eran policías, dijo Khan. En el momento del atentado había en la mezquita entre 300 y 400 policías, informó la agencia de noticias AFP. Al menos 20 de los policías muertos fueron sepultados tras una ceremonia de oración, con sus ataúdes colocados en fila y cubiertos con la bandera paquistaní.

Pakistán enfrenta en los últimos meses un deterioro de la situación de seguridad, en particular desde que los talibanes recuperaron el poder en Afganistán en agosto de 2021.

El atentado ocurrió el día en que el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, tenía previsto visitar Islamabad, pero el viaje fue cancelado a última hora por el mal tiempo. El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el atentado y lo calificó de "aborrecible", mientras que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, envió sus condolencias por el "horroroso ataque".



Atacan drones a una fábrica militar iraní

Una fuerte explosión sacudió durante la noche una fábrica de industria militar cerca de la ciudad central iraní de Isfahán, en lo que Teherán dijo que fue un ataque con drones por parte de atacantes no identificados. No hubo una reivindicación inmediata de la autoría de la explosión, que se produjo en medio de la tensión con Occidente por los trabajos nucleares de Teherán y el suministro de armas para la guerra de Rusia en Ucrania, así como de meses de manifestaciones antigubernamentales en el país.



El alcance de los daños no pudo confirmarse de forma independiente. El Ministerio de Defensa iraní dijo que la explosión sólo causó daños menores y ninguna víctima.



El grupo Wagner mata al soldado que no lucha

Los mandos del grupo de mercenarios Wagner, al que se atribuyen las últimas victorias rusas en el frente ucraniano, actúan con sus hombres como si fueran "carne de cañón", "acorralan a los que no quieren luchar y los fusilan delante de sus compañeros recién llegados". Así lo narra un excomandante de este grupo, Andrei Medvedev, de 26 años, a la cadena estadounidense CNN desde Oslo, donde busca asilo tras haber desertado del grupo que dirige Yevgeny Prigozhin, oligarca ruso y hombre de confianza del presidente Vladimir Putin.



Medvedev, que dice haber servido anteriormente en el ejército ruso, se unió a Wagner como voluntario. Cruzó a Ucrania unos diez días después de firmar su contrato en julio de 2021, sirviendo cerca de Bajmut, la ciudad de primera línea del frente en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, relata a CNN. Un pase de prensa falso creado por una ONG ayudó a escapar de Rusia a Andrei Medvedev, quien aseguró que el Grupo Wagner carecía de estrategia e improvisaba sobre el terreno.



EEUU y Corea del Sur, con más maniobras militares

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y su homólogo de Corea del Sur, Lee Jong-sup, se comprometieron en Seúl a reforzar las maniobras militares conjuntas y la cooperación en materia de seguridad ante las crecientes amenazas de Corea del Norte, incluida una reciente incursión de un dron, dijeron en un comunicado, informó la agencia de noticias AFP. Corea del Sur quiere reforzar los acuerdos con Washington tras un año en el que Corea del Norte se declaró potencia nuclear "irreversible" y realizó un número récord de pruebas armamentísticas (casi una por mes), incluido el disparo de un misil balístico intercontinental avanzado. El Gobierno comunista de Corea del Norte envió cinco drones a través de la frontera el 26 de diciembre, el primer incidente de este tipo en cinco años, lo que llevó a Seúl a enviar aviones de guerra.



Austin reiteró el compromiso de Estados Unidos con la llamada disuasión ampliada, afirmando que los recursos militares estadounidenses, especialmente las fuerzas nucleares, disuaden los ataques contra los aliados.





Medvédev defiende la piratería rusa

El expresidente ruso Dmitri Medvédev llamó ayer abiertamente a fomentar la piratería y propuso no pagar los derechos de autor y las patentes de los países que impusieron sanciones a Rusia por su campaña militar en Ucrania. "Sólo queda aprobar las reglas sobre el uso de la propiedad intelectual. Sin licencia alguna y pagos de derechos de autor. Esta será, entre otras medidas, nuestra sanción de respuesta a sus derechos intelectuales", propuso en su canal de Telegram.

Según Medvédev, esto abarcaría "desde los filmes hasta los programas informáticos industriales". "Gracias, por cierto, a quienes han desarrollado diversos programas que permiten el uso sin licencia de sus costosos productos intelectuales", añadió, al reconocer que esto permitiría "la piratería" de estos productos en "un régimen de sanciones personales".

El ex mandatario ruso señaló que los países inamistosos "no tienen el suficiente coraje (...) para reconocer que sus sanciones "infernales" fracasaron estrepitosamente. "No funcionan". "Logramos sustituir con mercancías nuestras la inmensa mayoría de los productos industriales y bienes de consumo, y el resto, con marcas asiáticas. Además funcionan las importaciones paralelas, gracias a las cuales recibimos las mismas marcas occidentales de siempre mientras que sus propietarios no reciben nada", dijo.

Por tanto, señaló que "todo sigue igual que siempre: los estadounidenses sacan provecho a la humillada Europa, que soporta esta situación y pierde dinero".