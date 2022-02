La construcción de drenes, pozos y corridas de cercos de propiedades son puntos críticos y controvertidos dentro de la crisis hídrica.

Precisando el concepto de crisis hídrica como desencadenante inmediato fundamental de una problemática bio-social total, vemos que está definida por aquella situación donde la disponibilidad de agua no contaminada dentro de una región es inferior a la demanda de agua en un tiempo y lugar determinado. Es un balance o arqueo de recursos y consumos donde la resultante es un déficit o faltante físico de agua no contaminada. Hasta acá el concepto, ahora bien, y, yendo al historial de algunas sociedades que han sufrido, o, están padeciendo crisis hídricas, como es el caso, de Petorca en la 5¦ Región, de en Chile, es interesante ver cómo se han manifestado en el plano de los hechos estas dinámicas para tenerlas en cuenta en términos de lecciones de la experiencia, para aprender y tomar medidas precautorias para otras sociedades, como la nuestra, y atesorar esos saberes.



Puntos críticos



Los puntos críticos que se observaron en el monitoreo de la crisis es la aparición de los siguientes fenómenos:



1) Prácticas impropias sobre creación de drenes para capturar agua de modo irregular; 2) La existencia de pozos sin derecho de agua regularmente obtenidos; 3) Corridas de cerco para capturar aguas, esto es, correr límites difusos en la demarcación para llegar a fuentes de agua no registradas o vigiladas debidamente; 4) Sobre otorgamiento de derechos de uso de agua; 5) Ausencia de una institucionalidad fuerte que gestione la crisis con estudios de anticipación y actuaciones concretas consecuentes para adaptarse a esas conclusiones con prudentes tiempos de anticipación, que incluyan como prioridad la concienciación de la población respecto de los diversos universos de usuarios de agua en términos de la eficientización y el ahorro del recurso escaso; 6) La falta de un Atlas de los derechos de agua que visualice cómo es la distribución geográfica y por categorías de usuarios, en atención a la verificación de si es equitativa o no la fijación de las cuotas asignadas; 7) En el mismo sentido y relacionado con el Atlas de los derechos de agua se recalca la necesidad de que se refleje en la tabla de categorías de usuarios agrícolas, el tipo de cultivo de qué se trata, a fin de detectar si el destino del agua es para especies autóctonas o no nativas, es decir, originarias de otros sistemas hídricos distantes especificando especialmente si las especies de cultivo pertenecen a ambientes acuosos o muy acuosos, como los tropicales; 8) Necesidad de participación de la ciudadanía para profundizar el compromiso cultural y educativo con el agua.



Secuelas de la crisis



Los tres primeros puntos es decir drenes, pozos y corridas de cercos de propiedades si se registran en otros casos, tienen que ver con figuras de tipo irregular los cuales se enfrentan en cada sociedad, a través de las normas contravencionales o penales que correspondan aplicar en los procesos y sanciones que concierne.



El punto 4 respecto del fenómeno del sobre otorgamientos de permisos de agua tiene que ver con algo importante que hay que tener en cuenta y es que para ello se debe disparar un permiso siempre y cuando la oferta de agua total así lo amerite. Para ello se debe tener actualizado la efectiva disponibilidad y la proyección de disponibilidad futura en corto, o, mediano plazo como mínimo, para prever la incidencia que ese permiso puntual puede asumir respecto de la oferta futura, a fin de no desequilibrar la oferta promedio de agua.



En cuanto al punto 5 referido a fallas institucionales en la predicción, se subraya que hoy existen medios tecnológicos avanzados incluyendo registros y seguimientos satelitales que deben integrarse al entramado técnico institucional, ofreciendo el valioso auxilio de la anticipación en la previsión de las crisis hídricas ,y, así, poder atenuar las consecuencias aun cuando no puedan evitarse en su caso.



En cuanto a los puntos 6 y 7, esto es, la creación de un Atlas hídrico para el manejo integral del suelo y el agua, es significativo porque se detectó que la falta de información sistematizada y de acceso al público permite disponer de una línea de base, para ir corrigiendo las situaciones de inconsistencias, como, por ejemplo, la saturación de pozos abiertos en un radio muy acotado que no asegura el suficiente y sostenido abastecimiento. O, al revés, la existencia de pozos inactivos. A su vez permite ver la disponibilidad en tiempo real y a partir de allí determinar si hay equilibrio entre sectores de usuarios y cuotas asignadas, y, sirve a la vez, para analizar eventuales reducciones equitativas de volúmenes entre sectores para que sea, llegando el caso, parejo el soportamiento de la crisis.





Ante proyectos intensivos



Surge también que es relevante saber con fines regulatorios, en su caso, que el uso del agua y sus permisos efectivos, deben evaluarse mediante un estudio de impacto ambiental cuando se trata proyectos intensivos.



Teniendo en cuenta esto hay que plantarse los siguientes temas: 1- Si esos proyectos tienen inversión suficiente en racionalización de riego. 2- Si responden al modelo productivo de grandes escalas (monocultivos). 3- Si se cimentan en cultivos de zonas tropicales que al ser traídos a zonas secas y áridas desfasan en exceso el requerimiento de agua promedio por hectárea de la zona, o bien. 4- Si son proyectos intensivos en el uso de insumos químicos o hidrocarburíferos que aceleran la desertificación, la erosión de los suelos y amplían la huella de carbono por la excesiva quema de combustibles en base a materia prima fósil.



Por otra parte es primordial promover la participación ciudadana para enfrentar los casos de estrés hídrico como comunidad, ya que, en el fondo, y, más allá de una situación emergencia, de lo que se trata es de consolidar una cultura y educación del agua permanente concebida como bien natural común que hay que cuidar.





Por el Dr. Mario Luna y el Prof. Fabián Núñez

Jáchal