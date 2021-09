Los molinos están entre los grandes atractivos culturales y turísticos jachalleros.



El 14 de agosto del año 2000, por ley 25.291, se declaraba como Monumento Histórico Nacional al conjunto de molinos y construcciones anexas conocidos con los nombres de Molino de la familia Reyes; Molino Santa Teresa o de Sardiña; Molino del Alto o de los García; Viejo Molino de Huaco o de los Dojorti; en el departamento Jáchal y el Antiguo Molino Escobar o de Iglesia; y Viejo Molino de Bella Vista, en el departamento Iglesia de la Provincia de San Juan.



La prospectiva general es potenciar la puesta en valor del Molinar del Norte de San Juan, con más estructuras de sostenimiento en pos de su conservación, y, a la vez, ampliar y profundizar su alcance temático. En este sentido, por ejemplo, es oportuno promover renovadas políticas de patrimonio que incluyan la recuperación del Molino de Mogna a fin de conquistar un costo de oportunidad turístico y cultural que por hoy se está desaprovechando ante su no redención y restauración.

Molino de Huaco y museo de Don Buena

Se impone con fines culturales y de turismo, relanzar el encanto del atractivo del Molino de Huaco integrándose a la casa natal del gran poeta huaqueño, convirtiéndolo en un Museo temático. En este sentido es de gran y auspiciosa consecuencia que el Grupo Cultural Jáchal La Montaña, en la persona del profesor y sociólogo, José Casas, hayan impulsado mediante una nueva y reciente presentación ante la Municipalidad de Jáchal, la iniciativa de reconstruir en el sitio de la Casa natal de Eusebio, un Museo temático, comprendiéndolo en un desarrollo constructivo integrando junto al Molino Viejo, que exponga la obra gigantesca de Buenaventura Luna. La idea, con perfil propio, reactualiza iniciativas anteriores afines.

Nuevas líneas de diseño

En el mundo hay diseños matrices opcionales a tener en cuenta. Está el museo de Güemes, en Salta que es tridimensional en su concepto, es decir, ofrece entrar y recorrerlo en su temática disfrutando la experiencia histórica de la lucha liberadora, en modo virtual en alta definición. Fue financiado por el BID y se contrató su construcción mediante una licitación internacional, bajo la premisa de las políticas de salvaguardias ambientales sociales, culturales y de turismo, del BID. Esas líneas demandan la participación ciudadana y de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en los proyectos. Normalmente este requerimiento se aplica en términos de reuniones de consulta pública para proyectos de infraestructura. En el caso del Museo de Güemes, se hizo un proceso participativo en lo que hace al desarrollo de un museo para la gente, explica el Gobierno de Salta.

¿Por qué no hacer algo semejante con la obra de Don Buena?

En dicho museo dice el profesor José Casas, del "Grupo Jáchal la Montaña", se puede exponer a la vista los subsecuentes materiales directos brotados del genio y el talante del inmenso juglar huaqueño: 1- Escritos originales de Buenaventura Luna. 2- Guiones de sus programas radiales. 3- Discografía de las grabaciones originales de los conjuntos formados por él. 4- Recolección de las distintas grabaciones de su obra. 5- Fotos, documentos, cartas y diversos papeles que se relacionan con su vida y obra. 6- Periódicos de época y más recientes que refieren a su vida. 7- Muebles y diversos objetos de la época. 8- Obras literarias escritas sobre él. 9- Las grabaciones de disertaciones y recitados de Buenaventura. 10- Los programas radiales que elaboró. 11-Textos escritos sobre vida y obra de Eusebio Dojorti. 12- También el museo puede albergar las Obras de escritores regionales tales como Vicente "Tito" Capdevila, Miguel Beato Tejada, Walter Posse, Benito Virgilio Luna y otros etc. 13- Libros, revistas y periódicos de la época relativos a los temas considerados y de la cultura nacional y popular.

Nuevos estilos

Las ciudades actuales del mundo están sujetas a un esquema de estilos urbanos muy funcionales, pero, no pueden trascender uno de los vectores condicionantes materiales de la ciudad moderna, que es el estar constituidas por un aglomerado de millones de personas en espacios más amplios que en áreas rurales o suburbanas, con todo el déficit medio ambiental que ello supone. En cambio, el molinar sanjuanino de Jáchal e Iglesia, tiene una ventaja comparativa universal, porque puede disputar turismo y divisas con la singularidad de sus monumentos históricos que son testimonio de un tiempo que si bien inevitablemente ya no está entre nosotros, si está disponible en sus huellas indelebles de identidad cultural que invitan a vivenciar, repensar y reflexionar sobre la tan profunda experiencia humana.

Por Dr. Mario Alfredo Luna

Abogado, ex secretario de Gobierno en Jáchal, ex concejal, Pte. Concejo Deliberante de Jáchal.

Fabián Alberto Núñez

Profesor Enseñanza Primaria, Pro-secretario Escuela de Comercio Eusebio Dojorti (secundaria), ex asesor Concejo Deliberante Jáchal.