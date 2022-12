Como ya es costumbre vieja en la política argentina, Cristina Fernández volvió a poner patas para arriba todas las estrategias electorales del Frente de Todos y, por qué no, de la oposición también. Ya lo había hecho cuando un sábado cualquiera de 2019 le ofreció al electorado un "moderado" como Alberto Fernández, convencida de que era lo que mandaba la época, consciente también de que las críticas a su espacio y a ella misma le impedían proponer a alguien más puro. Inmediatamente conocida la sentencia en la causa "Vialidad", la Vicepresidenta tomó micrófono y cámara y le dijo a su espacio, a la oposición, al Presidente y también a la Justicia, que no será candidata a nada en las elecciones del año que viene. Tras ese terremoto político de grado considerable, la CGT fue la primera organización integrante de la coalición gobernante en dar un paso visible al llamar a los gobernadores para pedirles que se hagan cargo de la elección. Los integrantes de la unión obrera fueron siempre pisoteados por el kirchnerismo, que tiene por costumbre pedirles apoyo electoral primero, luego relegarlos de las listas y por último mandarlos al fondo de la fila a la hora de recoger los frutos electorales. De la convocatoria sindical se desprende que los muchachos de la CGT olfatearon sangre K y empezaron a actuar. Incluso dejaron trascender en los medios nacionales que las elecciones del año que viene son sin Cristina y también sin Alberto Fernández, contra quien además disparan críticas muy gruesas por el manejo de la economía y la pandemia, en términos generales. Nada que no encuentre correlato en el resto de la Argentina, por supuesto. Conociendo el paño y las motivaciones, los gobernadores asistieron en su mayoría, salvo Omar Perotti (Santa Fe), Juan Schiaretti (Córdoba), y Alberto Rodríguez Saá (San Luis).

En ese escenario nacional, llamó un poco la atención en San Juan el rol protagónico para la reunión de caciques provinciales que adoptó el gobernador sanjuanino Sergio Uñac, más acostumbrado a los papeles secundarios que a los protagónicos, sobre todo cuando se trata de las internas nacionales. "El encuentro fue organizado, principalmente, por Uñac y por Gerardo Martínez", escribió la periodista Melisa Molina en el diario Página 12; y es la versión que, con matices, se repitió en la mayoría de los diarios con tirada nacional. Martínez es el Secretario General de la Unión Obrera de la Construcción, uno de los gremios más fuertes del país y un viejo conocido del pocitano. Los más allegados hablan de que Martínez es uno de los que suelen impulsar las chances de Uñac en la política nacional.



El sanjuanino olfatea algo también, parece. Si bien cuando le preguntaron sobre la reunión con los otros mandatarios manifestó solamente que está "para ayudar", su aparición en los medios nacionales y el interés en el mitin, podrían indicar que alguna chance extra está observando. Todavía falta mucho y nadie puede decir que el Gobernador sanjuanino tiene o no posibilidades, pero al menos está mostrándose y eso se nota.

POR CASA

Mientras tanto, en el territorio más cercano, el pocitano está armando listas en todos los departamentos. Hay distritos en los que habrá hasta tres listas y otros en los que tendrán que bajar candidatos, como Rawson por ejemplo. Hay dos estrategias bien marcadas en los frentes más grandes y son distintas: en el Frente de Todos evalúan que esta elección traccionará votos de abajo hacia arriba, y por eso se esmeran en buscar candidatos a intendente. En Juntos por el Cambio aseguran que la figura de Marcelo Orrego derramará votos en los departamentos, porque el diputado nacional ya tiene un nivel de conocimiento alto que ayudará a los pocos postulantes departamentales que logren seducir. Ambas son un poco caprichosas y algo sesgadas. En esta elección todo va a jugar. La imagen del candidato a Gobernador, por supuesto, pero también la famosa Ley de Lemas, cuyo impacto es impredecible hasta el momento. Que hayan muchos candidatos puede hacer enojar a la gente, pero quedarse con un número reducido frente a una gran oferta electoral del rival, también es un riesgo importante. En Casa de Gobierno dicen que Juntos no está haciendo buena lectura de la Ley, y en Juntos dicen que el Gobierno le pone pocas fichas al arrastre de Orrego.



La imagen del Gobierno no está tan mal como creen en la oposición, y es un factor que el Ejecutivo está empezando a utilizar. Las mayores críticas parten de la interna con el Bloquismo, cuyos dirigentes se esmeran en hacer quedar mal a cualquier funcionario provincial que no sea del partido de la estrella.



En ese tren, por ejemplo, aparecen algunos funcionarios en roles protagónicos para la contienda electoral: el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, será candidato a intendente de Pocito. El secretario de Ambiente, Francisco Guevara, también jugará su ficha en Rivadavia. Habría que descartar, dicen, que la titular de Hacienda, Marisa López, acompañe a Uñac como candidata a vicegobernadora, como había trascendido inicialmente. Algunos aseguran que el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, pretende volver a Sarmiento, pero eso es solamente una versión de dirigentes del PJ no confirmada por nadie aún, y pocas fichas le pondría yo. En el conteo hay que anotar sí o sí a la titular de Salud, Alejandra Venerando, para Rivadavia. Venerando tuvo un nivel de exposición alto durante la pandemia y en la junta departamental del PJ ven con buenos ojos que ella se sume a la pelea electoral. La funcionaria es amiga personal del Gobernador, se conocen desde la juventud de ambos, coincide en la línea que marca el pocitano y es una de las personas que harían lo que el Gobernador le pida. Vive en Rivadavia y seguramente terminará compitiendo con Guevara y con Marcelo Delgado, uno que ya se lanzó también. En el Gobierno observan, como ya se dijo en estas líneas, que el distrito que hoy gobierna Fabián Martín tiene algunos claroscuros que aprovechar y van a poner muchas fichas en explotarlos.



Es un riesgo usar funcionarios para cargos electivos y de tanta exposición como las intendencias, eso se sabe. Lo que no se conoce muy bien es cuál será el alcance del riesgo en esta elección, que es totalmente distinta a todas las que se vivieron hasta este momento. Es muy difícil pronosticar nada, y todos los cálculos se hacen en base a tanteos. Todo se vuelve más divertido.