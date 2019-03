La cultura debe estar estrechamente vinculada con el turismo, como una alternativa de esparcimiento.



En la oferta turística de San Juan hay variados tipos y subtipos de atractivos, tales como, deportes, esparcimiento en parque temáticos, casinos, vitivinicultura y olivicultura, cultura (museos, teatros, folklore, ferias exposiciones y lugares históricos), observación de la naturaleza, acontecimientos programados, como festivales, cursos, campeonatos deportivos, etc. De esta enumeración a algunos se les ha dado o puesto mucho valor y promoción, como por ejemplo los deportivos. A otros sólo se los menciona, como los culturales, patrimoniales e históricos, pero sin hacer relación entre ellos, o sin darles la importancia de su relación con el presente.



Si hacemos una revisión del turismo que se desarrolla en San Juan, vemos que contamos con todo, pero en algunos casos nos falta poner más énfasis.



La cultura no es algo aislado, está conectada con el pasado y ha conformado el presente. Recientemente participé de una reunión en la que varios grupos proponían desarrollar actividades culturales en diferentes rubros y ámbitos como danza, teatro, pintura, grupos sociales diferentes y turismo, que se desarrollan en la ciudad de San Juan, con el objeto de darlas a conocer integralmente y desarrollarlas como fuente de trabajo. Cada uno realizó una propuesta de lo que deseaban lograr para sus actividades a fin de ponerlas en valor ante la sociedad local y el turista. Hablando turísticamente, que era mi tema, realicé el comentario de mis experiencias con el turista y mi punto de vista al respecto de la ciudad.



El turista con el que tengo oportunidad de conversar, siempre me expresa que tenemos un ciudad linda, diferente, ya que es moderna y sobre todo se expresa muy bien del sanjuanino como persona amable, atenta y nunca apurada.



En la misma reunión expresé mi permanente reclamo sobre la peatonal Maestro de América, totalmente destrozada en un sector, y el mal estado de algunas veredas , que en una época fueron reconocidas por lo anchas y limpias.



En la actualidad, particularmente cuando dialogo con el turista llevando personalmente la conversación sobre ciertos espacios patrimoniales de la ciudad, éste responde no conocerlos o que no sabía qué simbolizaban. Por ejemplo el monumento a la Columna Cabot y otros detalles o sitios que si el visitante va sin guía no reconocerá su significado.



Si bien Cultura y Turismo ha emitido variada folletería explicativa de esos sitios, no en todos los casos está bien concebida.



He podido ver en otras provincias un mejor desempeño en esta tarea con folletos donde sus atractivos turísticos aparecen con detalles que se pueden observar y comprender fácilmente. Es necesario un relato histórico para armar la idea, sino es como leer un libro por capítulos salteados o sólo el título y nada más.



La ciudad de San Juan no es muy grande, ni complicada, ya que está conformada en cuadrícula, sin diagonales que sería lo que complica a veces los recorridos. Conectémosla turísticamente y démosle un relato.



Los departamentos turísticos rurales deberían realizar su folletería con los circuitos ya armados, ya que en ellos las distancias son mayores.



Debería convocarse a todos, como en otros tiempos, para que entre todos armemos un recorrido y un calendario anual de actividades. Este esfuerzo de trabajar todos juntos se verá recompensado en el momento de elaborar los planes de marketing, para definir cómo presentar aquello que interesa a los turistas y se ve reflejado en los sitios que visita y las consultas que realizan.



Por María Teresa Forradellas

Lic. en Turismo especializada en turismo cultural y patrimonial.