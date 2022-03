El ejército de Putin ataca a civiles desarmados. La condena mundial por estos crímenes de guerra no se hicieron esperar. Mientras, las tropas invasoras cercaban Kiev, la capital de Ucrania.

China defendió hoy su papel como mediador entre Rusia y Ucrania pero advirtió de que la invasión rusa no variará un ápice su "relación estratégica" con Moscú, afirmó el ministro de Exteriores chino en su rueda de prensa anual en Pekín. "Hay que promover la paz y el diálogo, y China ya ha hecho algunos esfuerzos al respecto. Ha habido dos rondas de negociaciones y esperamos que haya una tercera. Cuantas más divergencias, mayor es la necesidad de sentarse a negociar", dijo Wang en respuesta a las voces que han pedido a Pekín que dé un paso al frente como mediador. Wang dijo que hubo un llamado telefónico del presidente chino, Xi Jinping, a su homólogo ruso, Vladímir Putin, poco después del ataque ruso.



Tras sugerir que China posibilitó que ambas partes se sentaran a la mesa, el jefe de la diplomacia china volvió a apostar por la neutralidad y la ambigüedad sobre el conflicto: evitó de nuevo usar la palabra "invasión" e insistió tanto en "el respeto a la integridad territorial de todos los países" como en la atención que se debe prestar a las "demandas de seguridad legítimas" de Rusia.

Se debe evitar un accidente nuclear

El director general del OIEA -la agencia nuclear de la ONU-, Rafael Grossi, advirtió en las últimas horas que el mundo debe hacer todo lo posible para evitar un accidente nuclear en Ucrania, donde tras la invasión rusa ha dejado de ser seguro operar plantas nucleares. "Reitero mi llamamiento, que sea alto y claro: debemos evitar un accidente nuclear en Ucrania", dijo el responsable del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) al inicio de una reunión de la Junta de Gobernadores, el órgano ejecutivo de la agencia. Para evitar mayores problemas sobre el terreno, Grossi insistió una vez más en reunirse lo antes posible con Ucrania y Rusia para negociar un acuerdo marco para proteger las instalaciones atómicas del país.





Francia advierte a Rusia contra chantaje

Francia advirtió en las últimas horas a Rusia que no recurra al chantaje por los esfuerzos para revivir el acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales, luego de que Moscú exigiera una garantía de Estados Unidos de que las sanciones que enfrenta sobre Ucrania no dañarán sus lazos comerciales con Teherán. Irán, a su vez, dijo que no permitiría que otros dañen sus intereses ya que, tras el posible obstáculo planteado por Rusia, un acuerdo sobre la reactivación del pacto de 2015 que parecía estar al alcance de la mano después de meses de conversaciones indirectas entre Teherán y Washington amenazaba con desmoronarse.



Unos 5.000 detenidos por protestas en Rusia

Unas 5.000 personas fueron detenidas en varias ciudades rusas por protestar contra la invasión de Ucrania, según el balance proporcionado hoy por la organización opositora en el portal OVD-Info, que recopila estas detenciones. Los arrestos tuvieron lugar en Moscú, San Petersburgo, Ekaterimburgo y en otras 66 ciudades rusas. Según esta web, a algunos de los detenidos en Moscú no se les dio ni agua ni comida, además de quitarles el teléfono móvil. Incluso uno de los abogados que asistían a los detenidos fue expulsado de las dependencias, denuncia la organización. Con esta nueva ola represiva, ya son más de 10.000 los ciudadanos arrestados en Rusia por protestar contra la invasión desde que empezó, el 24 de febrero.



Ucrania dice que murieron más de 11.000 soldados rusos



Las Fuerzas Armadas de Ucrania contabilizaron en más de 11.000 las bajas de soldados rusos ocasionadas desde que empezó la ofensiva de ese país, el pasado 24 de febrero. Según un informe publicado por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su página de Facebook, hasta ayer lunes, los ucranianos también han destruido un total de 290 tanques enemigos, además de 46 aviones y 68 helicópteros. Este balance, que no es posible contrastar con una fuente independiente y que no menciona bajas ni pérdida de equipo militar propios, asegura que también se han neutralizado 999 sistemas de artillería rusa o 454 embarcaciones de distinto tipo. Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró en las últimas horas, que ha podido verificar que se han registrado 1.123 víctimas civiles, entre muertos y heridos, pero admitió que cree que las cifras reales son "considerablemente más altas".



El Papa envía cardenales a la zona de conflicto



Dos cardenales viajarán en los próximos días a Ucrania, tras visitar Polonia y Hungría, enviados desde el Vaticano por el papa Francisco para llevar ayuda a la población ucraniana, informó la Santa Sede, que "se ha puesto al servicio de la instauración de la paz". El cardenal Konrad Krajewski, Limosnero Apostólico, llegará hoy a la frontera entre Polonia y Ucrania, mientras que el cardenal Michael Czerny, Prefecto ad interim del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, es esperado mañana en Hungría. Ambos visitarán algunos centros de acogida para los migrantes procedentes de Ucrania antes de dirigirse a ese país", indicó la oficina de prensa vaticana en un comunicado.



El envío de los dos cardenales a Ucrania por parte de Francisco "pretende también dirigir la atención sobre las numerosas situaciones similares en todo el mundo como Yemen, Siria, Etiopía...".