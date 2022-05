Vladimir Putin podría estar en el banquillo de los acusados si avanza la idea de llevarlo a juicio por crímenes de guerra entre otras acusaciones.

Cada vez más juristas y figuras públicas afirman que los líderes políticos y militares de Rusia, entre ellos el presidente Vladimir Putin, deberían ser procesados en un juicio similar al que fue llevado a cabo contra los funcionarios nazis en Nüremberg después de la Segunda Guerra Mundial por crímenes contra la paz.



El tribunal "señalaría nuestra resolución de que el crimen de agresión no será tolerado y que no dejaremos piedra sin remover para poner fin a los terribles eventos que estamos viendo ahora", dijo una declaración firmada por varios abogados internacionales, un ex fiscal de Nüremberg y ex primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown.



La propuesta, que cuenta con el respaldo del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, es parte de un impulso más amplio hacia la rendición de cuentas que se centra en tres preguntas básicas: a quién procesar por la violencia en Ucrania, dónde procesarlos y por cuáles delitos según el derecho internacional.



Investigación

Con respecto a dónde procesar estos crímenes, se está realizando un esfuerzo en la Corte Penal Internacional de La Haya, donde el fiscal Karim Khan abrió una investigación que abarca posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Estos delitos se refieren a las atrocidades que cometen las tropas y quienes las mandan durante la guerra. Cubren potencialmente, por ejemplo, la matanza de civiles por parte de las fuerzas rusas en la ciudad ucraniana de Bucha, que Khan visitó el mes pasado.



El crimen de agresión tiene que ver con lo que precede a los crímenes de guerra: la planificación y el inicio de la invasión misma. Según algunos expertos, mientras procesar a Putin por crímenes de guerra en la CPI sería difícil porque los jueces deben ser persuadidos con evidencia de un vínculo entre las decisiones del Kremlin y las brutalidades específicas en el campo de batalla, un cargo de crimen de agresión permitiría a los fiscales apuntar directamente al Kremlin.



"Es el único crimen con algún grado de certeza que nos lleva a la mesa principal", explicó al diario The Wall Street Journal Philippe Sands, profesor de derecho en el University College de Londres y experto en cortes y tribunales internacionales, quien es parte de un esfuerzo para preparar los textos legales que podrían facilitar un posible tribunal futuro para Ucrania.



Preguntas clave



Según Sands existen preguntas claves sobre el tema: ¿Rusia está librando una guerra manifiestamente ilegal? Y ¿quién es responsable de la decisión de ir a la guerra? "Reunir evidencia para el crimen de agresión no es complejo", dijo, ya que el ataque a gran escala de Rusia en el territorio de otro estado, incluidos los bombardeos de ciudades ucranianas por parte de sus fuerzas armadas, se ajusta a la definición del crimen.



La siguiente pregunta es, ¿Dónde podría tener lugar un juicio por agresión? La respuesta es: no en la Corte Penal Internacional.



La CPI se creó con cuatro crímenes en mente: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crimen de agresión, pero su jurisdicción sobre el crimen de agresión es mucho más limitada en comparación con los otros tres. Por esos tres crímenes, la CPI puede procesar a los rusos porque Ucrania, en cuyo territorio están ocurriendo las supuestas atrocidades, ha aceptado la jurisdicción de la CPI.



Es por eso que algunos expertos legales han planteado la idea de un tribunal de agresión especial o ad hoc, aunque cómo debería estar formado y por quién son cuestiones ampliamente debatidas.



Opciones



Una opción sería seguir libremente el modelo que surge del tribunal de Nüremberg, que fue creado por EEUU, la Unión Soviética, Francia y el Reino Unido para procesar a los acusados del gobierno nazi. Un grupo de países influyentes, incluidos los EEUU, el Reino Unido y Francia, por ejemplo, podrían unirse de manera similar con Ucrania para establecer un tribunal.



Otra posibilidad sería que Ucrania y una organización internacional, como la ONU, formaran un tribunal.



Un tribunal respaldado por la ONU parecería más legítimo que uno establecido por un puñado de naciones, especialmente si fuera respaldado por la Asamblea General de la ONU a través de una votación, dijo al Wall Street Journal Jennifer Trahan, profesora clínica de asuntos globales en la Universidad de Nueva York.



Por otro lado, quienes abogan por un juicio por agresión admiten que no es probable que Putin o el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, terminen en el banquillo. Aún así, según los expertos, incluso una investigación o acusación enviaría una declaración poderosa. "La declaración opuesta de que no hay justicia puede ser realmente dañina", dijo Jennifer Trahan.





UE redoblará ayuda militar a Moldavia



La Unión Europea (UE) dijo que va a "aumentar de manera considerable" su apoyo militar a Moldavia, luego de varios ataques en una región separatista prorrusa de ese país que hacen temer que se vea arrastrado a la guerra en la vecina Ucrania. "Prevemos este año aumentar de manera considerable nuestro apoyo a Moldavia", declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, durante una visita a la capital moldava, Chisinau. "Es nuestro deber europeo ayudar y apoyar a su país y aumentar nuestro apoyo a su estabilidad, seguridad e integridad territorial", agregó en conferencia de prensa con la presidenta moldava Maia Sandu. Moldavia, una antigua república soviética de 2,5 millones de habitantes ubicada entre Ucrania y Rumania, teme ser desestabilizada por la guerra que desgarra a Ucrania, tras la invasión de las tropas rusas en febrero.