En el día de ayer se conmemoró el Día Internacional de Internet Seguro, una jornada que se celebra el segundo martes de febrero y que tiene como objetivo recordar la importancia de navegar por la red con las medidas de seguridad necesarias. En los últimos meses, han tenido lugar muchas campañas phishing o ransomware dirigidas al robo de datos, por lo que desde Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), proveedor líder especializado en ciberseguridad a nivel mundial, comparten cinco rutinas que lograrán mantener a salvo los datos de los usuarios mientras navegan por Internet:



1- Visitar únicamente páginas web seguras: una gran cantidad de páginas web no cuenta con medidas de seguridad o son maliciosas. Por este motivo, es fundamental extremar las precauciones a la hora de compartir datos personales en internet y, para ello, lo más sencillo es saber distinguir entre las webs fiables y las que no lo son. La mejor técnica es comprobar si sigue el protocolo de seguridad https: si la URL incluye al final una -s, significa que es una página web segura y está adaptada a los estándares de protección. Asimismo, otra de las señales es que cuente con un candado verde al comienzo del enlace.



2- Instalar siempre las actualizaciones: es frecuente pensar que actualizar el software y las aplicaciones es algo que carece de importancia Sin embargo, desde Check Point revelan que esta costumbre de ignorar las actualizaciones puede suponer un enorme riesgo, puesto que no se implementan los diferentes parches de protección que los proveedores ofrecen para solventar errores de seguridad previamente detectados. En otras palabras, contar con la última actualización de un software permitirá optimizar el nivel de seguridad, y es una estrategia efectiva a la hora de mantener los datos y archivos a salvo frente a potenciales brechas de seguridad, ciberataques, etc.



3- No emplear el mismo usuario y contraseña en diferentes servicios online: cada vez son más los servicios, programas o aplicaciones que se pueden usar a través de Internet, y recordar los distintos usuarios y contraseñas puede llegar a ser complicado. Por este motivo, con frecuencia se utilizan las mismas credenciales de acceso con el fin de simplificar y evitar olvidos y problemas. Este es un tremendo error, ya que, si un ciberdelincuente consigue acceder a una de estas aplicaciones, colarse en el resto será muy sencillo, por lo que podrá tomar el control de cualquiera de los servicios con los que cuente un usuario. Por ello, lo primordial es utilizar nombres y claves distintas, así como no emplear contraseñas que puedan adivinarse con facilidad (fecha de cumpleaños, nombre de la mascota, etc.



4- Descargar aplicaciones sólo de mercados oficiales: juegos, redes sociales, banca online... cada vez son más las aplicaciones móviles disponibles para descargar y esto provoca que los usuarios tiendan a instalar un gran número de estos programas en sus dispositivos móviles. Es importante asegurarse que siempre que se descargue una de estas apps es oficial y, además, leer las diferentes condiciones de uso, ya que algunas de ellas pueden llegar a ser abusivas y en muchos casos se llega a perder el control sobre datos e información.



5- Proteger los dispositivos: un ciberdelincuente puede llegar a tener acceso a un smartphone, tablet u ordenador de muchas maneras, robando con ello una incalculable cantidad de información. Ante esta situación, es fundamental hoy protegerse frente a ciberataques y, por este motivo, desde Check Point recuerdan la importancia de contar con un software de seguridad que proteja los dispositivos y la información.

Internet forma parte del día a día de todos, cada vez son más las actividades que se pueden llevar a cabo a través de la red y quizás eso nos hace bajar la guardia y olvidarnos los peligros a los que nos exponemos cada vez que nos conectamos o descargamos una aplicación. Phishing, páginas web falsas... La realidad es que son muchos los peligros con los que convivimos diariamente y de los que es imprescindible protegernos, para evitar poner en riesgo nuestros datos.

Por Marcela Ernst

