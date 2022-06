A 460 años de su fundación, San Juan se levanta moderna y pujante.

El revisionismo está definido de varias formas según el tema, registro o periodo de la historia que se pretende revisar, con una perspectiva diferente o con información desconocida hasta ahora. Como corriente historiográfica nace a mediados del siglo XX, según Tulio Halperin Donghi en su "El revisionismo histórico argentino como visión decadentista de la historia nacional" (Siglo XXI, Bs.As., 2005), y en nuestro país el revisionismo trata de modificar la mirada de la historia respecto de la que predominó, como queda dicho, desde mediados de la anterior centuria. La historia de la provincia de San Juan, y puntualmente de su ciudad capital no parecen ser una excepción en estos estudios críticos sobre el pasado. El más emblemático de los historiadores locales, Horacio Videla, ya ha sido objeto de correcciones oficiosas o extraoficiales en su obra de seis tomos "Historia de San Juan", ya que la obra no fue modificada hasta ahora con ninguna de esas observaciones de historiadores contemporáneos, que no podrían considerarse "fundamentales".



Lugar en duda

En los últimos años se conocieron investigaciones del historiador Dr. Guillermo Genini, sobre la base de una tesis suya, y que explicó en la conferencia titulada "Una nueva visión de la fundación de San Juan de la Frontera: aporte crítico y documental". Allí se puso en duda la fundación en el llamado "Pueblo Viejo", señalándose como más cierta la idea de que la fundación fue en la actual plaza "25 de Mayo".

En nuestro país el revisionismo trata de modificar la mirada de la historia respecto de la que predominó, como queda dicho, desde mediados de la anterior centuria.

Este trabajo estuvo apoyado por la reconocida investigadora Dra. Catalina Teresa Michieli. Ahora, un nuevo estudio del Dr. Alejandro García, investigador y catedrático de la carrera de Historia de la FFHyA de la UNSJ, titulado "¿Dónde se fundó San Juan de la Frontera (Argentina)? Evaluación general y evidencias de su traslado temprano", realizado conjuntamente con el investigador profesor Ernesto Palacios de la Universidad Nacional de La Rioja, cuestiona las anteriores y más recientes miradas sobre el lugar de la fundación.



El trabajo comienza así: "San Juan de la Frontera fue la segunda ciudad fundada en el siglo XVI en la región de Cuyo, bajo jurisdicción de la Capitanía General de Chile. Si bien algunas crónicas mencionaban su arrasamiento por una crecida del río homónimo y su traslado hacia el sur, esa versión fue discutida en las últimas décadas debido a la ausencia de documentos que permitieran comprobarla.



Evidencia documental novedosa

Para resolver el problema, en este artículo evaluamos las diferentes propuestas sobre el tema, presentamos evidencia documental novedosa, proveniente del Archivo General de Indias y del Archivo Histórico de San Juan, y discutimos la información de los planos de San Juan del siglo XIX".



Así, sobre la propuesta original del nacimiento en el hoy llamado Pueblo Viejo, que sostuvieron historiadores como Horacio Videla y Héctor D. Arias y Carmen Peñaloza de Varese, entre otros, García y Palacios la confirman, pero indican que los datos aparecieron recién en el siglo XVIII: "En 1755 el padre jesuita Pedro Lozano publicó su obra Historia de la Compañía de Jesús de la Provincia del Paraguay, en la cual señaló que "La otra [ciudad] se fundó el año de 1562, a veinte y cinco leguas de diferencia hacia el Norte, siendo gobernador de Chile el Mariscal Martín Ruiz de Gamboa, y le llamó San Juan de la Frontera; pero como el río, sobre cuya margen estuvo situada, la hubiese robado, y reducido a estado miserable, la reedificó en otro sitio por orden del Gobernador Don Martín García Ortiz de Loyola el año de 1593, el General Don Luis Xofré". " Luego se indica que otros registros del siglo XVIII reiteran la idea del traslado ( )".



Tras citar varios documentos en el mismo sentido, García y Palacios escriben que "Las informaciones de 1756 y 1760 coinciden en señalar la presencia del Pueblo Viejo, que este era el lugar de la fundación de la ciudad y que esta fue trasladada posteriormente debido a las crecidas del río ( )."



Tras continuar el análisis con numerosas otras citas documentales que puede consultarse en la página citada al pie, se mencionan las conclusiones que ratifican que la ciudad de San Juan de la Frontera, de la que se cumplen hoy 460 años de su fundación por Juan Jufré de Loaysa y Montesa, con la necesaria aclaración de que a su llegada aquí había un pueblo, los huarpes, fue trasladada luego de haber sido afectada por una creciente del río San Juan. Por lo tanto, afirman García y Palacios, "el lugar de la fundación inicial no fue la actual Plaza 25 de Mayo, sino uno más septentrional y cercano al río".



Fuente: "¿Dónde se fundó San Juan de la Frontera (Argentina)? Evaluación general y evidencias de su traslado temprano", Alejandro García, UNSJ-CONICET, Ernesto Palacios, U.N. de La Rioja.

http://www.historia396.cl/index.php/historia396/article/view/547/223





Luis Eduardo Meglioli

Periodista