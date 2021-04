Los nuevos criterios para elegir donantes se elaboraron en función de evidencias científicas y recomendaciones disponibles de organismos nacionales, internacionales y de ANMAT.



A partir de la llegada al país de otras alternativas de inmunización contra el Sars-CoV-2, que se suman a la vacuna Sputnik V, la Dirección de Medicina Transfusional del Ministerio de Salud de la Nación elaboró un documento en el que establece los criterios de elegibilidad de los donantes, en base a las últimas evidencias científicas y recomendaciones de organismos nacionales, internacionales y de ANMAT. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la vacunación contra el Covid-19 como herramienta fundamental para prevenir mayores efectos de impacto sanitario y económico, ya que esto evita en gran número hospitalizaciones y muertes relacionadas con la enfermedad. Así lo recordó la Dirección de Medicina Transfusional del Ministerio de Salud de la Nación en un reciente documento emitido en el que establece las "Recomendaciones sobre la elegibilidad de donantes de sangre y plaquetas en vacunados contra el sars-cov-2".



Los nuevos criterios de elegibilidad de donantes se elaboraron en función de las últimas evidencias científicas y recomendaciones disponibles de organismos nacionales, internacionales y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) relacionada con la vacunación contra el Sars-CoV-2.



Para donantes



Tras recibir alguna de las tres vacunas disponibles actualmente en la Argentina -Sputnik V (del laboratorio Gamaleya, Rusia), Sinopharm (China, de la Academia China de Medicina) o la de Oxford Astrazeneca-, la Dirección de Medicina Transfusional recomienda esperar 72 horas antes de donar sangre o plaquetas siempre que no se hubiera presentado algún efecto adverso, en cuyo caso se sugiere aguardar un plazo de siete días. Asimismo, se aconsejó a los hemocentros recordarle al donante que ante la aparición de signos o síntomas posteriores fuera de lo habitual, relacionados con la vacunación, lo notifiquen al centro donde hicieron la donación "a fin de evaluar la trazabilidad de los componentes obtenidos, su destino y el seguimiento de los receptores".



Vacunados en el exterior



Por otra parte, las personas que se hubieran vacunado en el exterior con otros tipos de vacunas deben comunicarlo en el momento de la entrevista previa a la donación de sangre o plaquetas, para que se evalúe la elegibilidad de esos casos.



En tanto, las personas que participen en un ensayo clínico sobre vacunas contra el Sars-CoV-2 deberán aguardar un año a partir de la fecha de la vacunación para poder donar sangre o plaquetas, "salvo que la vacuna sea autorizada posteriormente por la autoridad reguladora pertinente", precisó la Dirección de Medicina Transfusional en su documento.



Donación de plasma



Respecto de la donación de plasma con anticuerpos contra el Sars-CoV-2, en base a lineamientos establecidos por la Food and Drug Administration de Estados Unidos (FDA), se determinó que pueden donar plasma de convaleciente los que han cursado la enfermedad, pero aún no está aprobado que donen plasma de convaleciente aquellos que fueron vacunados contra el Covid-19, hayan o no sufrido la enfermedad. Por último, aquellas personas que padecieron Covid-19 deberán aguardar un mes para donar ya sea sangre o plasma de convaleciente. Es importante destacar que, como toda recomendación basada en estadísticas y evidencias científicas, las mismas pueden ser modificadas con cierta frecuencia.

Por Agustina Mendoza

LCH Press - Prensa y Comunicación Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular (AAHITC)