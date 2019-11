El estrés financiero es causante de enfermedades crónicas

El Financial Health Institute define el estrés financiero como una condición causada por eventos que crean ansiedad y preocupación, a menudo junto con una respuesta física. Este tipo de estrés puede afectar casi todas las facetas de la vida. Si constantemente los seres humanos se encuentran consumidos por la cantidad de dinero que tienen (o no) y con cómo van a mantener sus hogares, llegar al trabajo y posiblemente alimentar a su familia, entonces podrían desarrollar alguna de las varias condiciones de salud relacionadas con el estrés. Dos de los efectos más comunes del estrés financiero son la ansiedad y la depresión. Cada una de ellas es una condición debilitante que hace que sea difícil concentrarse en el trabajo, pasar tiempo con la familia y estar al día con las responsabilidades económicas.



* El sistema genera una respuesta. Cuando se activa la respuesta de "lucha o huida'' del cuerpo, se libera una avalancha de hormonas del estrés (como la adrenalina y el cortisol) que ayudan a permanecer y luchar contra cualquier adversario (Shutterstock). Este tipo de estrés puede hacer que los músculos se tensen hasta el punto de un dolor grave. También perjudica el funcionamiento del sistema inmunitario, haciéndolo más vulnerable a muchas otras enfermedades. Puede causar dolor de cabeza y de estómago. Incluso si se considera una persona inteligente y racional, la capacidad de tomar buenas decisiones de una persona se ve afectada por el estrés financiero. Bajo estrés, el flujo sanguíneo y la actividad eléctrica se reducen en los lóbulos frontal y prefrontal y aumentan en las partes de supervivencia del cerebro. Dado que estas partes del cerebro ayudan con habilidades como la resolución de problemas, la concentración, la planificación y el control de los impulsos, el funcionamiento reducido en esas áreas puede conducir a una mala toma de decisiones.



* Ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Se ha demostrado que estar agobiado por deudas tiene un alto costo en la salud mental, incluso conduce a pensamientos suicidas (Andrea Ucini at Anna Goodson). Una encuesta realizada a comienzos de este año por el sitio de ayuda financiera "The Ascent'' encontró vínculos adicionales entre felicidad, satisfacción, autoestima y dificultades financieras. Por ejemplo, el 38% de los encuestados dijo que sus cargas por deudas les impedían dormir bien por la noche. 48% dijo que su deuda afectó negativamente su optimismo, mientras que 47% aseguró que su deuda afectó mal su autoestima. El 97% de los encuestados cree que serían más felices si no tuvieran deudas. El estrés crónico conduce a graves dolencias físicas y abuso de sustancias. El estrés a corto plazo es duro para la mente y el cuerpo, pero el estrés crónico puede provocar daños más graves y duraderos. Cuando los niveles de adrenalina y cortisol se elevan continuamente, se produce daño fisiológico. Como resultado, muchos de los que sufren de estrés crónico tienen mayores tasas de enfermedades cardíacas, diabetes, problemas crónicos del sueño y otros problemas de salud. Un estudio realizado para la Escuela de Salud Pública de la Universidad Estatal de Nueva York encontró un vínculo directo entre el aumento del estrés financiero y el aumento del consumo de alcohol y tabaco.Cuando las dificultades financieras acaparan la vida de las personas, la solución rara vez es simple, especialmente para aquellos que apenas pueden llegar a fin de mes. Pero eso no significa que no hay nada que pueda ayudar.

Consejos

La American Psychological Association (APA) brinda estos consejos para lidiar con el estrés financiero. * Tomar una decisión financiera a la vez. * Rastrear los gastos. Mantener una lista diaria de cómo gasta su dinero puede ser muy efectivo. * Anotar formas en que se puedan reducir gastos o administrar su dinero de manera más eficiente. * Reconocer las consecuencias del estrés relacionado con el dinero. * Evitar la tentación. Si bien es posible que permanecer alejado de los centros comerciales y tiendas sea una tarea difícil, limitar el tiempo en estos lugares puede ayudar a administrar los gastos. * Evitar gastos impulsivos dejando las tarjetas de crédito y débito en casa y solo llevar la cantidad de efectivo necesaria. * Pedir apoyo. La investigación muestra que tener un sistema de apoyo puede ayudar a alcanzar objetivos.

Por José Correa

DIARIO DE CUYO

(Fuente: MedlinePlus enciclopedia médica)