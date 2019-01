El ilustre médico Osvaldo Loudet decía que "los pueblos que sufren amnesias lacunares o progresivas sobre su propia historia, van desdibujando su fisonomía moral''. Por eso hay que recordar siempre, los grandes hechos y los magnos acontecimientos.



En este contexto me referiré a lo que significan los cementerios. En español la palabra cementerio se refiere al lugar donde enterraban a los muertos. A estos sitios también se les llamaba "necrópolis'' (ciudad de los muertos, en español). La palabra cementerio viene del griego (koimeterion) y en español significa "dormitorio''. Esta palabra fue introducida con la esperanza cristiana en la resurrección. De ahí que los cristianos decimos que los muertos están "descansando en paz'' a la espera de la resurrección.

La mayoría de los cementerios de la provincia no gozan de necroturismo, ni señalización de personajes históricos, visitas guiadas o folletería al respecto.

En el cementerio de Media Agua, en Sarmiento, en noviembre del 2018, malvivientes rompieron vidrios, robaron placas, floreros y puertas. La profanación de tumbas en los cementerios de la provincia es una constante.



Episodios similares se registraron con anterioridad en los cementerios de Ullum y Caucete.



En agosto del 2018, una modelo posó semi desnuda entre los nichos del cementerio de la Capital. La foto después fue publicada por la agencia Blup Photography. El repudio fue generalizado por considerarlo una "falta de respeto'' a los difuntos y sus familias.



Estos hechos violan claramente el artículo 51 del nuevo Código Civil y Comercial que sostiene: "Inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad".



Hay una deuda histórica en los cementerios de la provincia. Allí se encuentran soldados de guerras, hijos e hijas de soldados de la independencia, deportistas, músicos, médicos, arquitectos, pintores, legisladores, poetas, historiadores, geógrafos y podemos seguir una lista interminable de personas destacadas, que no son reconocidos en los denominados "Circuitos de Necroturismo''.



El turismo de cementerios o necroturismo es una nueva modalidad de conocer un lugar. Los camposantos de nuestros pueblos y ciudades ocultan miles de historias, acogen a cientos de famosos e incluso los hay que sólo son de extranjeros.



Este tema, merece un capítulo aparte, dado que en San Juan hay solamente dos cementerios que han trabajado en ese sentido: El Cementerio de la Ciudad de San Juan, que de la mano de la historiadora Nora Rodríguez, y el ex secretario de Cultura Luís Meglioli, impulsó las visitas guiadas y el Cementerio de Albardón que posee una señalización con rigor histórico de tumbas, pero carece de una descripción arquitectónica de los mausoleos.



Si la historia documental de nuestros ancestros no se preserva o no se protege, se desgasta y se pierde para siempre. La cultura rica de argentina no se merece esta afrenta.

Por Ricardo Sánchez Alonso

Licenciado en Ciencias de la Educación