"Queremos que nos dejen en paz!": el ruego de un obispo nicaragüense a la Policía del régimen de Daniel Ortega

Es difícil decidir qué es más escandaloso: la decisión del dictador Daniel Ortega de Nicaragua de cerrar siete estaciones de radio de la Iglesia Católica Romana y mantener a un obispo y sus ayudantes bajo arresto domiciliario, o el silencio total del papa Francisco sobre estos ataques contra su propio pueblo.



Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, cerraron las estaciones de radio católicas romanas el 1 de agosto. Estaban a cargo de la Diócesis de Matagalpa, un departamento del norte de Nicaragua cuyo obispo, Rolando Álvarez, es un crítico frecuente de los derechos humanos de la pareja gobernante.



Horas después del cierre de las estaciones de radio, la policía de Ortega irrumpió en la parroquia Divina Misericordia en el pueblo de Sébaco en Matagalpa, que operaba una de las estaciones. La parroquia retransmitió en directo por Facebook la llegada y entrada forzosa de los policías. Días después, policías fuertemente armados impidieron que Álvarez y seis sacerdotes católicos que lo acompañaban salieran de su residencia. El régimen de Ortega-Murillo acusa a Álvarez y sus sacerdotes de intentar "organizar grupos violentos" para desestabilizar al gobierno.

"Considerando que los propios sacerdotes católicos de Nicaragua están jugando su vida para denunciar los abusos de Ortega, ¿... qué espera el Papa para pronunciarse en su apoyo?".

Desde principios de año, el régimen ha cerrado 1.406 organizaciones no gubernamentales, que van desde pequeños grupos de producción teatral hasta organizaciones benéficas con apoyo internacional que aseguran que los residentes de las zonas más pobres de Nicaragua tengan acceso a servicios de salud y alimentos, según la revista Confidencial de Nicaragua. La revista, como prácticamente todos los demás medios independientes, ha sido cerrada en Nicaragua y publica en línea desde la vecina Costa Rica.



Ortega se reeligió a sí mismo en una elección fraudulenta de 2021, luego de ilegalizar a los principales partidos de oposición y encarcelar a los siete principales contendientes presidenciales del país. En 2018, más de 300 nicaragüenses fueron asesinados y 2000 heridos por la policía y las tropas paramilitares de Ortega durante manifestaciones masivas contra el gobierno. Cuando entrevisté a Ortega en su residencia en Managua ese año, acusó a los grupos de derechos humanos de inventar las cifras de víctimas.



Carlos Fernando Chamorro, editor de la revista Confidencial, me dijo que probablemente Ortega esté tomando medidas enérgicas contra la iglesia porque es "el último espacio de sociedad civil que queda en el país". Pero lo que es realmente difícil de explicar es por qué el papa Francisco no ha condenado, ni siquiera mencionado, los ataques del régimen de Ortega a su propia iglesia. El representante del Vaticano ante la Organización leyó un comunicado el viernes, más de una semana después del cierre de las estaciones de radio, expresando "preocupación" por los hechos en Nicaragua. Pero no ha habido ninguna palabra directamente del Papa. El hecho de que el Papa no haya hecho una declaración sobre Nicaragua se produce después de varias omisiones sorprendentes de su parte en los últimos meses.



La tragedia nicaragüense ha quedado enterrada en los titulares en medio de la guerra de Ucrania, las tensiones entre China y Estados Unidos por Taiwán y la investigación sobre el posible robo de documentos ultrasecretos de la Casa Blanca por parte del expresidente Trump. Pero lo que está sucediendo en Nicaragua debería ser denunciado por los defensores de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, empezando por el papa Francisco.

Por Andrés Oppenheimer

Columnista del Miami Herald