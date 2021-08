La escuela debería ser un lugar donde a todos los educandos les gustaría estar, y no verla como una obligación.

La educación es un tema polémico ya que gran porcentaje de los alumnos no terminan el ciclo secundario. Según datos del 2017 el 32% de los alumnos en colegios estatales terminan el secundario mientras que el 62% lo hizo en los colegios privados, demostrando la brecha que existe entre estos dos tipos de instituciones.



Esto definitivamente no es igualdad y hay varios factores que empujan a los estudiantes a no finalizar su desarrollo académico, como por ejemplo los problemas económicos o familiares.



Por otra parte no se invierte lo suficiente en esta área y con esto me refiero a la forma y al contenido que recibimos los estudiantes y no solamente la construcción de edificios, cabe aclarar que esto también es importante porque la población va en aumento pero no debería ser el tema principal, igualmente las escuelas que ya están en funcionamiento no tienen el mantenimiento suficiente. Se tendrían que implementar más tecnologías en las aulas ya que el tiempo en el que estamos lo amerita.



Asimismo el año pasado muchos educandos no pudieron acceder al sistema por falta de conectividad, provocando una brecha aún más grande en la sociedad. Hay muchas familias que no tienen las posibilidades de acceder a internet, por lo que es muy importante que se impartan las clases presenciales para no seguir marginando a los sectores más pobres.



Si bien desde 2006 la educación secundaria es obligatoria y se puede acceder a cualquier colegio estatal fácilmente, es difícil mantener dentro del sistema a los menores de edad, porque hay que tener en cuenta que la educación no es solamente un problema del Estado, sino que también la educación viene desde los hogares.



La educación es demasiado importante como para dejarla solamente en manos de los gobernantes. Todos debemos ocuparnos de la construcción de una cultura de la educación. La sociedad, la familia, las instituciones públicas y las privadas y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad. Si todos nos mostrásemos ocupados por la educación, los políticos también empezarían a ocuparse aunque solo fuera por ellos mismos. Es importante prestar más atención a la información y orientación vacacional y ocupacional. Debería desarrollarse a lo largo de la escolaridad secundaria un programa obligatorio que enriquezca lo que conocen los alumnos sobre las diferentes carreras universitarias, su visión del trabajo y motivaciones personales, las preferencias, las habilidades, el tipo de pensamiento, la influencia de la familia y del medio en el cual vive el joven estudiante. Todo esto ayudaría a aumentar su motivación, a encontrar el rumbo a seguir, a disminuir los cambios de carrera, las frustraciones y los fracasos.

Por Antonella Blanes Olivera

Alumna secundaria de Ciencias Sociales