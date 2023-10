"En momentos de pánico el dólar no tiene techo, donde el precio depende de la oferta relativa que no siempre obedece a una lectura de largo plazo", dijo el economista Salvador Vitelli.



A días de una elección presidencial clave, y con ello un nuevo horizonte para la compleja tercera economía de América latina, analistas opinan sobre el futuro próximo de Argentina. El 22 de octubre medirán sus fuerzas el ultraliberal Javier Milei, que pugna por la dolarización y la eliminación del Banco Central, el oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa, que defiende el peso, y la coalición de centroderecha, liderada por Patricia Bullrich, que apunta a la bimonetización, entre los principales referentes.



Una creciente inflación, devaluación constante, un elevado déficit fiscal, reducidas reservas en el Banco Central (BCRA) y un aumento en la pobreza vuelven complejo el panorama para los próximos meses.



El jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) publicará el dato inflacionario de septiembre, y el viernes no habrá actividad financiera por un feriado con fines turísticos.



* Dólar. "Finalmente despertó el dólar. No es que venía dormido pero se estaba haciendo esperar esto que era previsible. Si uno mira el precio de los dólares paralelos en perspectiva histórica, parecería que están caros y no tienen mucho más para subir", dijo en declaraciones radiales el economista Martin Kalos.

"Lo que hay que entender es cuál es la lógica detrás de dolarizarse, que no es solamente la de otros momentos de por las dudas dolarizarse porque no sé qué política económica podría venir con un próximo gobierno, en esta hay algo distinto que es la amenaza de dolarización por parte de un candidato que tiene probabilidades concretas", señaló.



* Incertidumbre. "Los dólares financieros en 900 pesos son un síntoma de la toma de coberturas ante la incertidumbre electoral, con una macroeconomía cada vez más distorsionada. En momentos de pánico el dólar no tiene techo, donde el precio depende de la oferta relativa que no siempre obedece a una lectura de largo plazo", dijo el economista Salvador Vitelli.



* Acciones. La reciente mejora del mercado accionario fue impulsada "por la búsqueda de refugios de valor frente a la desvalorización del peso", estimó VatNet Financial Research.



* Banco Central. "La incertidumbre electoral se mantiene alta, al tiempo que el BCRA continuó brindando liquidez al mercado de deuda en pesos. Asimismo, la tendencia declinante en términos reales de los plazos fijos producto de las tasas reales negativas impulsa tanto al dólar como a la inflación", dijo Delphos Investment.



* Estrategias. "Los inversores privilegian no sólo la cobertura en esta delicada etapa sino también estrategias defensivas a la espera de claves definiciones", señaló el economista Gustavo Ber.



* Tendencia. "Los bonos en dólares siguen mostrándose con tendencia bajista, en un escenario marcado por la incertidumbre política (ante ...) las dudas acerca de la economía doméstica frente a una inflación de tres dígitos estimada para este año y un fuerte gasto fiscal que erosiona las limitadas reservas del BCRA", dijo Research for Trades.

Por Walter Bianchi y Jorge Otaola

Agencia Reuters