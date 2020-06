El otro día salí a caminar por el paseo frente al mar de Miami Beach, y me sorprendió escuchar algo que no había oído allí en varios meses: música. La música salía del bar junto a la piscina de uno de los hoteles que han reabierto al público en días recientes. Sólo había cuatro personas en el bar, que parecían bastante solitarias comparadas con las bulliciosas muchedumbres que antes llenaban los restaurantes con vista al mar de Miami Beach. Y los cuatro no guardaban mucha distancia, ni usaban máscaras faciales. La escena me hizo preguntarme si el presidente Trump y los presidentes de México y varios países sudamericanos están haciendo bien en reabrir sus economías sin liderar simultáneamente campañas gubernamentales mucho más enérgicas para hacer cumplir con el distanciamiento social y otras medidas sanitarias.



No hay duda de que hay que empezar a reactivar nuestras economías. Hay millones de nuevos desempleados en todas partes por la crisis de Covid-19, y Trump y otros presidentes tienen razón en que no podemos dejar que la gente se muera de hambre.



¿Pero estamos reabriendo las economías de la manera correcta? ¿O, en el caso de Estados Unidos, nos estamos dejando apurar por Trump y su afán de lograr una reactivación económica mayúscula antes de las elecciones de noviembre?

..."deberíamos concentrarnos en evitar los contagios de Covid-19 en iglesias, hogares de ancianos y otros lugares cerrados que sabemos que son un terreno fértil para la propagación del virus".

En lo que constituye un dato escandaloso para la mayor economía del mundo, más de 108.000 estadounidenses ya han muerto de Covid-19. Estados Unidos tiene solo el 4 % de la población mundial y el 28,2 % de las muertes de Covid-19 a nivel global, según el Centro de Recursos de Coronavirus de la universidad Johns Hopkins. Le hice estas preguntas a uno de los médicos más conocidos de Estados Unidos, Eric Topol, uno de los investigadores estrella del instituto Scripps Research, autor de más de 1.200 artículos científicos y varios libros. Topol me dijo que Estados Unidos está coqueteando con una segunda ola de Covid-19, porque la primera ola en curso "nunca fue suprimida adecuadamente". En EEUU, no hemos aprovechado la cuarentena de la población para armar un sistema de pruebas, seguimiento de contactos y la instalación de equipos. "Entonces, vamos a tener problemas. Vamos a tener que cerrar la economía de nuevo", me dijo.



Mi conclusión es que hay que reabrir la economía, pero en muchos países la reapertura debe venir de la mano de una cruzada presidencial mucho más convincente para educar al público sobre la necesidad de usar máscaras faciales, mantener el distanciamiento social y evitar multitudes en lugares cerrados.



En EEUU, Mexico y otros países, eso no está sucediendo. En lugar de predicar con el ejemplo, Trump está haciendo lo contrario. En vez de usar una máscara facial en público, mantenerse alejado de otras personas e instar constantemente a la gente a que mantenga el distanciamiento social, Trump parece sólo interesado en reactivar la economía a tiempo para las elecciones de noviembre.

Por Andrés Oppenheimer

Columnista de The Miami Herald y nuevo Herald, Miami, EEUU.