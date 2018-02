San Juan por su ubicación geográfica no tiene muchos atractivos turísticos que le otorguen un valor particular en relación a las provincias aledañas, por eso mismo se ha apuntado a generar espacios culturales como festivales o competencias deportivas que pongan en evidencia los bienes tangibles y en consecuencia los intangibles de nuestra gente. Su producción vitivinícola, su geografía desértica, y la explotación minera han creado espacios interesantes de desarrollo cultural como el Parque nacional Ischigualasto, visita a bodegas, ferias de artesanos, museos, etc.



En los últimos 2 años el Teatro del Bicentenario comienza a ser un espacio de atracción turística y de producción cultural interesante. Consecuentemente en el entorno donde se encuentra el edificio se han instalado cafés, bares, y restaurantes con diversidad de oferta culinaria como artística, dando origen al denominado Barrio Cultural, junto al denominado Centro Cívico.



A pesar de no figurar entre las provincias que destacan en el turismo de reuniones, es notable que en los últimos cinco años aproximadamente el turismo cultural ha crecido más de un 200%, según lo declara el Ministerio de Turismo y Cultura, generando la recepción de otra clase de turista que visita la provincia. Por ello éste ministerio presentó, en 2015, cuatro ejes turísticos que potencian la oferta sanjuanina: Dinoturismo (destino paleontológico, vistas al parque Ischigualasto); Turismo astronómico (alberga un parque nacional con cielo protegido en el Observatorio Pampa del Leoncito); San Juan Bureau Eventos y el Barrio Cultural, en la antigua zona histórica.



La acción novedosa está dada por el tercer y cuarto eje presentado como estrategia de captación de turismo, y el plan de posicionamiento del Barrio Cultural, en el área de gran valor histórico, de gran dinamismo y actividad cultural. Está constituido por el Teatro del Bicentenario, Museo de la Memoria, Estación San Martín, Centro Cívico (con dos salas de conferencias), Estadio Abierto y Estadio Cerrado, Auditorio Juan Victoria, Parque de la ciudad, Legislatura Provincial, Museo Provincial de Bellas Artes, Centro Cultural Conte Grand, Centro de Convenciones, Museo de Arqueología, Museo de Ciencia y Astronomía. Esta infraestructura se conecta directamente con la oferta del turismo de reuniones y con servicios que se prestan a los mismos habitantes de la provincia.



Se ha constatado que el turismo de evento produce gran impacto educacional y económico. Esto propició la creación del mencionado "San Juan, Bureau de Eventos''.



Durante el 2017 se realizaron y proyectan varios eventos de distinta temática como: el Mundial de Kayak, el Dakar, la Vuelta Ciclística Internacional, La Copa América de Futsal, el Encuentro Olivícola Internacional, el Segundo Congreso Internacional de Patrística, Encuentro regional de Teatro del Nuevo Cuyo y Primer Simposio Americano de Música Coral, Congreso Nacional de Filosofía, entre otros.



De acuerdo a la tendencia en el campo de la gestión cultural,ésta acertada estrategia se enmarca en el área de economía creativa comprendiéndola como la aleación entre ciudad, economía y cultura en el espacio de producción de nuevas instancias culturales que propicien el crecimiento económico de la ciudad. Cada sanjuanino debería sentirse empujado a interpretar que esta vinculación favorece el crecimiento mutuo en tanto los bienes culturales sean fortalecidos.



Podríamos decir que a medida que se fortalece, revitalizando y generando nuevas prácticas, el nivel cultural de una ciudad ésta también fortalece su crecimiento económico y su oferta en bienes culturales a los habitantes como a consumidores ocasionales, produciendo esto último una migración de estos mismos contenidos a otras ciudades.

Por Gabriel Aravena Rodríguez, Profesor de Filosofía.