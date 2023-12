Los mercados financieros de Argentina comienzan una semana corta dinámica e intensa, en medio de temas políticos de injerencia directa en la complejidad de los activos y el devaluado peso, entre el feriado de Navidad y la festividad del Año Nuevo. La gestión presidencial del libertario Javier Milei transita su tercera semana con varios frentes abiertos, como el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso nacional, protestas callejeras y un vuelco en la redistribución de liquidez con una menor participación del Banco Central (BCRA). El economista viene de firmar un decreto que incluye más de 300 medidas, cuyo objetivo es desregular la economía del país, que incluye la eliminación de leyes de controles de precios y de promoción de la actividad industrial. La idea central de Gobierno se sustenta en la drástica reducción en el tamaño del Estado, tras devaluar la moneda soberana en más de un 50%, con la idea de llegar a finales del 2024 con déficit fiscal cero.



Opinión de analistas

* Primer paso. "El presidente Milei dio un primer gran paso hacia la reducción del papel del Estado en la economía (...), pero los planes enfrentan grandes riesgos de implementación", proyectó la consultora Capital Economics.



* Favorable. "Vemos que el decreto presidencial (de desregulación económica) muestra un espíritu favorable al mercado, al reducir regulaciones y eliminar muchas restricciones que han estado obstaculizando el crecimiento de Argentina", dijo Adcap Grupo Financiero.



* Exitoso. "El balance financiero de estas semanas del Gobierno puede calificarse de exitoso ya que logró mantener la brecha cambiaria en niveles bajos, inició el saneamiento de la hoja de balance del Banco Central mediante el desarme y la 'licuación' de los pasivos remunerados a la vez que logró comprar reservas por 1.895 millones de dólares en el mercado oficial de cambios", comentó la correduría Delphos Investment.



* Economía. En materia económica, el Gobierno se mueve "por ahora, bien", sintetizó el analista Roberto Drimer, de Vatnet Financial Research. "Quiere llevar a los ahorristas y bancos hacia títulos públicos como 'Letras del Tesoro' en vez del Banco Central", proyectó.



* Alza. "Las acciones y los bonos (de Argentina) tienen un arrastre de firme alza en los últimos tiempos, quizás suficiente como para apaciguar la tendencia en esta última semana del año. Las promesas de Milei se corroboran en las medidas adoptadas, ahora se le exigirá cumplimiento y resultados", dijo un analista financiero de una correduría bursátil líder de Buenos Aires.



* Proyección. "Durante la última semana asistimos a un giro en la concepción y proyección de la Argentina", reportó la agencia de liquidación y compensación Grupo IOL. "Lo que resulta innegable -y tal vez sorprendente para una sociedad acostumbrada a una clase política que no hace lo que promete- es que está cumpliendo con las promesas hechas en campaña: el que avisa, no traiciona", dijo.



* Expectativas. "Más allá de que el decreto de desregulación genera positivas expectativas entre los inversores, las preocupaciones se dirigen al instrumento seleccionado a raíz de los tironeos políticos que podría tener asociados, aún cuando de fondo los lineamientos serían compartidos por la mayoría que acuerdan con la estrategia de transitar hacia una economía con mayor libertad", afirmó el economista Gustavo Ber.



* Favorable. "En los primeros días posteriores a las medidas económicas de Milei, las variables claves del mercado respondieron favorablemente: el Banco Central volvió a comprar dólares y la brecha cambiaria se derrumbó violentamente", remarcó la Fundación Mediterránea