A la espera de novedades sobre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en una semana en que una misión del Ministerio de Economía argentino viajaría a Washington para revisar metas y próximos desembolsos, este es el panorama que afrontan los mercados argentinos.



En medio de una fuerte escalada inflacionaria, las reservas del Banco Central (BCRA) se encuentran en rojo y un importante déficit fiscal golpea las cuentas públicas.



*- "Con reservas netas que siguen profundizando su saldo negativo, crece la expectativa por el acuerdo con el FMI ya que resulta crucial por los desembolsos y posibles fondos frescos para intervenir en la "brecha" que viene contenida", señaló Gustavo Ber, de Estudio Ber.

"Ante la expectativa de que al final dicha negociación tendrá un desenlace satisfactorio es que se extiende la calma entre los dólares financieros y libres, e incluso se observan mayores apuestas hacia colocaciones en pesos en busca de aprovechar las elevadas tasas aún en medio de un proceso de habitual dolarización pre-electoral", añadió.



*- "Según trascendió, el Fondo insiste con la necesidad de llevar adelante medidas de austeridad que, por el momento, el actual ministro de Economía no está dispuesto a realizar", comentó Ayelen Romero, de Rava Bursátil.



*- "El Fondo seguiría pidiendo un mayor ajuste fiscal o algún tipo de corrección cambiaria a cambio de adelantar desembolsos. Las correcciones cambiarias irían desde una aceleración del crawling peg hasta un salto discreto del dólar oficial, pasando por un impuesto a las importaciones", estimó Portfolio Personal Inversiones.

"A nuestro entender, una aceleración del crawling peg (que llegó a viajar a un máximo de 8,5% mensual en la medida de 5 días el 07/06) sería el mal menor para el gobierno, pero, a su vez, aceleraría la dinámica de la nominalidad", señaló.



*- "Se espera una suba de bonos tras el pago de hoy lunes de unos 1.000 millones de dólares de la deuda", dijo el analista Salvador Vitelli.



*- "El Gobierno intenta ganar tiempo recurriendo intensivamente al "swap" chino para diversos pagos. Sin embargo, antes de las PASO (elecciones primarias) el gobierno enfrenta vencimientos por 3.300 millones de dólares con el FMI, que podría ser cancelado con mayor financiamiento chino si las negociaciones siguen avanzando con lentitud", dijo Delphos Investment.



*- Hay "una política oficial que sólo atina a llegar a las elecciones con la mayor sensación posible de inestabilidad controlada", señaló VatNet Financial Research y señaló que "la acuciante situación externa difícilmente se alivie solamente con propaganda y diplomacia" (...) continúa la llamativa sensación de suspenso sobre la solvencia financiera del Estado".



*- "No tenés más margen de financiamiento de gradualismo", dijo en declaraciones radiales Juan Pablo Ronderos, economista de la Consultora Map. "Si no viene el plan de estabilización, yo creo que vamos a un escenario muy difícil de crisis y después una reacción con un plan que administre los costos. Es lógico que los candidatos no hablen del plan porque es muy costoso y para la política es muy difícil vender un contrafáctico", afirmó.



*- "Con todos los frentes (políticos) todavía abiertos, pero con una mirada más clara de lo que puede pasar más adelante, que seguramente sea la implementación de un plan económico integral que va a incluir un ajuste del tipo de cambio, la inflación seguirá siendo alta y el cepo no va a desaparecer de un día para el otro, las carteras tienen que ajustar por inflación, por dólar y por dólar linked", dijo Paula Gándara, de Adcap Asset Management.



*- "La actividad (económica) empieza a mostrar signos de agotamiento cada vez más claros: en mayo se contrajeron tanto la construcción como la industria, adelantando lo que será la segunda caída consecutiva de la actividad general", dijo la consultora Invecq.

Por Walter Bianchi y Lucila Sigal

Agencia Reuters