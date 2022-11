La "mayoría'' de los miembros del G20 "condenan con firmeza'' la guerra entre Rusia y Ucrania, según un borrador del comunicado final negociado por los delegados de los países y que todavía debe ser debatido a nivel de jefes de Estado antes de ser presentado hoy cuando finalice la cumbre en Indonesia. "La mayoría de los miembros condenan enérgicamente la guerra en Ucrania y subrayan que está causando un inmenso sufrimiento humano y exacerbando las fragilidades existentes en la economía mundial'', dice el texto que contiene un lenguaje mucho más directo que el que se preveía.



El hecho de condenar la "guerra en Ucrania'' y no la invasión rusa de Ucrania parece reflejar una intención de evitar un rechazo de Rusia a la declaración, ya que el Kremlin objeta que se trate de una invasión y se refiere al conflicto como una "operación militar especial'' necesaria para la seguridad nacional rusa. La declaración admite que "hubo otros puntos de vista y diferentes evaluaciones de la situación y las sanciones'' contra Moscú, y aunque reconoce que el G20 "no es el foro para resolver las cuestiones de seguridad'', afirma que esas "cuestiones de seguridad pueden tener consecuencias significativas para la economía mundial''.

El borrador del encuentro de países considera "inadmisible'' el uso de armas nucleares o las amenazas de recurrir a ellas.

El texto, aceptado preliminarmente por todos los miembros del grupo, incluida Rusia, emplea un lenguaje similar a la resolución de la Asamblea General de la ONU aprobada en marzo pasado contra la invasión.Todavía sujeto a revisiones por los jefes de Estado o Gobierno y cancilleres, el borrador considera "inadmisible'' el uso de armas nucleares o las amenazas de recurrir a ellas. "El uso o la amenaza de uso de armas nucleares es inadmisible. La resolución pacífica de los conflictos, los esfuerzos para hacer frente a las crisis, así como la diplomacia y el diálogo, son vitales. La era actual no debe no ser la de la guerra'', apunta. El borrador del comunicado también resalta la relevancia del acuerdo que permitió desde julio exportar los cereales ucranianos bloqueados por la guerra y los fertilizantes rusos afectados por las sanciones, y pide su "continuidad'' ante su vencimiento el 19 de noviembre. Ucrania es uno de los principales productores de granos del mundo y Rusia uno de los principales exportadores de fertilizantes. La invasión por parte de Rusia y el bloqueo de sus puertos del mar Negro impedía comercializar 20 millones de toneladas de cereales. Esto se revirtió con el acuerdo firmado en julio, con la mediación de Turquía y la ONU, pero el Kremlin pone en duda su continuidad al argumentar que no se cumplió la parte que facilitaba la venta de sus fertilizantes y que los alimentos que salen de Ucrania no están yendo a los países que más lo necesitan.



En otro párrafo vinculado a la situación en Ucrania, el borrador de la declaración final también considera "esencial defender el derecho internacional y el sistema multilateral que salvaguarda la paz y la estabilidad''. Aclara que "esto incluye la defensa de la Carta de las Naciones Unidas y la adhesión al derecho internacional humanitario, incluida la protección de los civiles y las infraestructuras en los conflictos armados''.



La Unión Europea (UE) y Estados Unidos habían dado más temprano indicios de la posibilidad de acordar un comunicado en el que se mencione la guerra en Ucrania, pese a las diferentes posturas de los miembros sobre el tema. El primero en referirse a esto fue el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que afirmó hoy que las delegaciones de los países del grupo cerraron un borrador que va "en la dirección correcta'' sobre la invasión.



El comunicado debe publicarse al terminar hoy la cumbre de líderes en Bali, y de acordarse una declaración consensuada con una clara mención a la guerra de Ucrania, sería la primera de un foro internacional de este calibre.

Por Camil Straschnoy

Enviado especial - Agencia Telam